Causapié: “Hay malestar en el sur, agravado por la falta de equipamientos”

La portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, abandera el discurso sobre la desigualdad en la ciudad. Socia preferente de Ahora Madrid, centró su intervención en el debate sobre el estado de la ciudad de septiembre, en criticar la inacción del gobierno en este ámbito y se comprometió a impulsar una oficina que desarrolle un gran plan estratégico de reequilibrio.

Pregunta. ¿Qué diferencias hay entre norte y sur?

Respuesta. Hay una fractura muy importante, una diagonal derivada de las políticas desde hace muchos años. Se observa en el nivel de renta, el desempleo y la recuperación, que siempre es peor en distritos como Puente de Vallecas, Villaverde y Usera. Hay más pobreza, que se ve en las solicitudes de renta mínima e incluso en la esperanza de vida. En el norte están las oficinas y al sur se mandan infraestructuras que generan más malestar, como la incineradora de Valdemingómez y la depuradora de la China. Es una barbaridad que ocurra dentro la misma ciudad.

P. ¿Qué políticas son necesarias?

R. Las organizaciones de vecinos están pidiendo un plan estratégico integral para estos distritos, que creo que es imprescindible y que no solo será bueno para el sur, sino para todo Madrid. No podemos tener fronteras, ni sociales ni físicas, y en Madrid las hay muy visibles, como la M-30 y las vías del tren. Las mujeres además son las más castigadas por la desigualdad territorial y de género.

P. ¿Qué ha hecho el Gobierno municipal en esta legislatura?

R. El Ayuntamiento ha hecho una política de continuidad con el PP, a pesar de algunas iniciativas concretas, como los planes de barrio para zonas vulnerables [el Fondo de Reequilibrio Territorial], que se han ampliado y mejorado. No se ha producido el cambio que se debe hacer desde un gobierno de izquierdas, que es atajar las desigualdades. Hay malestar en estos distritos, agravado con un día a día donde se encuentran con falta de limpieza y sin los equipamientos sociales, culturales, educativos, deportivos, etc., que requieren. Se han hecho proyectos puntuales, como el de llevar La Nave a Carabanchel, pero las políticas integrales no existen. Además está el riesgo de que con la Operación Chamartín todas las oficinas y viviendas vayan al norte.

P. ¿Podría la operación Campamento reducir ese riesgo?

R. Pensada en términos sociales sería un buen complemento. Es importante que haya vivienda pública y que se facilite el acceso a gente joven. Pero también hay que apostar por mejorar la vivienda, que ha estado abandonada por este Gobierno en estos tres últimos años. Si no, tendremos barrios degradados que la gente abandona para irse a vivienda nueva, cuando tenemos barrios estupendos si se mejoraran.

P. ¿Han avanzado en su trabajo conjunto con las asociaciones vecinales?

R. Nosotros incorporamos la propuesta de hacer un plan estratégico para el sur de Madrid en el acuerdo de presupuestos. Nuestra intención es que se ponga en marcha este año la oficina que lo desarrolle este año y nos sentaremos con el Ayuntamiento para que sea en breve. Sabemos que el equipo de Gobierno tiene también conversaciones con las federaciones de asociaciones vecinales (FRAVM). El plan debe ser global con desarrollos urbanísticos, medioambientales, actuación social y cultural. Debe contemplar el empleo, la industria y el fomento del comercio en el sur, que por cierto, se abandona de manera muy habitual en los últimos tiempos, mientras hacemos grandes mercados municipales en el centro.

P. ¿Ve disposición en el Ayuntamiento?

R. Espero que la haya de verdad, con un presupuesto importante. No tiene que ser costoso, porque puede tener grandes beneficios para la ciudad. Si invertimos en innovación y desarrollo en los polígonos industriales eso traerá empleo, traerá industria y traerá beneficios. El equipo de gobierno fue receptivo. Va a ser una prioridad para el grupo socialista, en los presupuestos actuales y ante cualquier acuerdo con Ahora Madrid.