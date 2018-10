Suspendido el servicio de cercanías entre Coslada y San Fernando

"Suspendido el servicio entre Coslada y San Fernando por arrollamiento", ha explicado la cuenta de Cercanías Madrid esta mañana en Twitter. Según una portavoz de la empresa pública, "se ha encontrado un cadáver en la vía y el juez ha ordenado que se suspenda la circulación entre ambas estaciones" mientras se investiga cómo se produjo el fallecimiento. Este hecho, conocido a primera hora de la mañana de este jueves, está afectando a las líneas C2 y C7, que sufren fuertes demoras y cambios en su recorrido.

Así, los trenes están circulando desde Guadalajara hasta San Fernando, y desde ahí se desvían por una vía alternativa (conocida como la vía de O'Donnell) hasta la estación de Chamartín. En sentido contrario también están utilizando esta vía. La portavoz de Cercanías Madrid ha explicado que no se trataba de un paso a nivel, ya que el recorrido de cercanías en esa zona no cuenta con ninguno. El cadávez fue encontrado en medio de las vías en un punto por el que no se puede cruzar.

Por ahora, no se sabe cuándo volverá la normalidad entre ambas estaciones. "No sabemos cuándo se va a restablecer el servicio, tenemos que esperar hasta que llegue el juez y levante el cadáver", ha dicho la misma portavoz. En el lugar del suceso se encuentran efectivos de la Policía Nacional y del Summa 112 a la espera del levantamiento del cadáver.