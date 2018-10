IU elige a Mauricio Valiente y a Sol Sánchez para encabezar sus listas en Madrid

Mauricio Valiente encabezará la lista de IU al Ayuntamiento de la capital y Sol Sánchez la de la Comunidad. La coalición de izquierdas ha ratificado este martes a ambos candidatos tras unas primarias que se iniciaron en septiembre y culminaron el 7 de octubre. A pesar de este proceso, IU Madrid destaca su voluntad de presentarse a las elecciones municipales y autonómicas del próximo año junto a Podemos, pero para ello pide “concretar” el preacuerdo que alcanzaron ambas formaciones en junio.

Las primarias de IU Madrid arrancaron el 14 de septiembre, cuando se abrió el plazo para presentar candidaturas a la Comunidad y al centenar de municipios de la región que superan los 8.000 habitantes. La recogida de avales tuvo lugar entre los días 19 y 25, pero la mayoría de los aspirantes no lograron alcanzar el mínimo del 5% del censo que marcan los estatutos para llegar a las urnas. En la Comunidad existen casi 5.000 firmas validadas, entre afiliados y simpatizantes inscritos. “Hemos intentado ser flexibles, pero en muchos casos los candidatos no lograron ni el 3% de avales”, reconoce Álvaro Aguilera, responsable de Relaciones Políticas en la organización.

Esa situación ha facilitado que la mayoría de los candidatos hayan encontrado el camino despejado. Es el caso de los coportavoces regionales, Valiente y Sánchez. Sus adversarias, Guadalupe Sánchez y Marta Nogueroles, respectivamente, ambas del Partido Feminista de España, tampoco alcanzaron el número de avales exigidos. “Mauricio y Sol son muy visibles gracias a su trabajo”, subraya Aguilera. Valiente ganó en 2014 las primarias de IU a la alcaldía de la capital, pero terminó concurriendo a las primarias de Ahora Madrid. Desde 2015 ejerce como tercer teniente de alcalde de Carmena. Un año más tarde fue elegido portavoz de la reconstruida IU Madrid. La otra portavoz de la formación es Sánchez, que sustituyó en el cargo a Chus Alonso, alcaldesa de Ciempozuelos, en enero del año pasado. Antes había sido diputada por Unidos Podemos.

Candidaturas de unidad

“Nosotros tenemos nuestros candidatos como IU y ahora hay que hablar, ya sea en primarias o con acuerdos puntuales, con otras formaciones, incluida Podemos”, insiste Aguilera sobre las posibilidades de formar una candidatura de unidad popular. En opinión del responsable de Relaciones Políticas de IU Madrid “hay voluntad de acuerdo”, aunque se debe “concretar” el pacto que su organización cerró con Podemos y Equo en junio.

Para Aguilera las primarias de IU no afectan la presumible alianza con otros partidos de izquierda, una situación que espera que esté cerrada en diciembre. “IU solo ha designado sus cabezas de lista. No ha elegido a las personas que van a ir en sus candidaturas porque no sabemos todavía cómo nos vamos a presentar. Si hay pacto, nosotros somos partidarios de ir a primarias, aunque eso habrá que discutirlo”, afirma.

En el proceso de primarias de IU Madrid han participado, además de la capital, otros 27 municipios, como Alcalá de Henares (el elegido para liderar la candidatura ha sido David Cobo); Fuenlabrada (Francisco Javier Cerezo); Leganés (Óscar García); Getafe (Yolanda Hidalgo); Alcorcón (Rosana Zarapuz); Parla (Carolina Cordero) y San Sebastián de los Reyes (Javier Heras). Otras poblaciones donde gobierna la coalición de izquierdas, como Rivas Vaciamadrid y Ciempozuelos, celebrarán sus primarias en las próximas semanas.