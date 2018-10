Alex de la Iglesia: “El humor es lo único que nos ata a la vida”

El director de cine Alex de la Iglesia (Bilbao, 1965) no entiende la vida sin humor. “Sin él todo son problemas”. Por eso, se pone serio para salir en su defensa. “Es nuestro deber y salvación protegerlo. En el momento en el que se convierta en un problema ha llegado el fin”, ha explicado hoy en Bilbao ante las crecientes procesos judiciales contra humoristas, raperos y actores. Mañana recogerá el Premio de Honor del Festival Ja! Bilbao por el valor creativo de su obra, una ciudad en la que se siente como profeta en su tierra. “Dolor y sufrimiento constante”, serían la condena.

Para el cineasta, si se acaba con el humor, “comenzará el fin”. Es su herramienta narrativa y también el motor con el que se enfrenta a la vida. “Sin humor no podríamos separarnos de la realidad, viviríamos todo desde dentro y eso solo nos haría sufrir hasta explotar”. No deja espacio para la duda. Vestido de riguroso negro y sin querer ponerse “pedante”, aprovecha el encuentro con el director del Festival para explicar la importancia de un género al que le ha dedicado más de 16 películas, dos libros y lo que queda.

Será mañana sábado a las 20.30 horas en la Sala BBK cuando reciba el premio durante la clausura de la novena edición del Festival. Después le entrevistará en público el actor Carlos Areces. Con este reconocimiento se unirá a la lista de los que antes lo han recibido como Fernando Trueba, Tom Sharpe, Francisco Ibáñez y John Clees, entre otros. Preguntado por los crecientes procesos judiciales contra humoristas, actores y raperos, De la Iglesia ha sido contundente: “Si satanizamos el humor, activamos el comienzo del fin”.

Lo defiende como una eficaz herramienta para separarse de la realidad, comprenderla y dejar espacio al diálogo. Y también como antídoto a los problemas de la vida: “El humor es lo único que nos ata a la vida, lo demás es sufrimiento”. Sentado en una butaca de cuero y empuñando el micrófono, mira a los periodistas convocados al encuentro con ganas de seguir su alegato. “Sí, me siento como profeta en mi tierra. Bilbao siempre me ha dado un trato amable y generoso. Me siento muy querido”.

Reconoce también que no hubiera sido el mismo de no haber nacido en la capital vizcaína, ni en la época en la que lo hizo. “Bilbao era un conjunto de incertidumbres: una mezcla de opiniones opuestas con apariencia de verdad que no permitían reírse”. Hoy afincado en Madrid, más que en la madurez de su carrera, se siente como un “perro viejo que esquiva mejor los golpes”. Sin dar muchos detalles, ha adelantado que está escribiendo una serie de televisión y una película, tras el fracaso de varios proyectos ya redactados.

Lo que sí ha dejado claro es que seguirá buscando sorprender, gustar al máximo número de espectadores y haciendo sentir a todos el pánico de que sus historias de humor puedan ser reales. “Nada de pan Bimbo que le gusta a todo el mundo. Por mí cocinaría todo picante”. Mientras tanto, disfrutará este fin de semana de Bilbao, la ciudad en la que nació y en la que comenzó a coger distancia de la realidad y atarse a la vida con humor.