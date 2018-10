La radiotelevisión autonómica quiere más presupuesto para 2019

Las aguas andan revueltas en la radiotelevisión pública valenciana, À Punt, a cuenta de su presupuesto anual. Su directora, Empar Marco, avanzó al poco de comenzar las emisiones el pasado junio que los 55 millones de euros que les asignan los Presupuestos de la Generalitat se quedaban cortos y apelaba a que, tal y como permitía la ley de creación, se apostase por aumentar los recursos hasta los 70 millones de euros. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, enfrió este domingo esta pretensión cuando descartó un aumento para 2019. Marco no ha descartado este lunes recortes si no hay más fondos.



El pasado jueves el Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) oficializó lo que hasta ese momento era solo una reflexión en voz alta de los responsables de la radiotelevisión pública valenciana, y aprobó un anteproyecto de presupuesto de 68,99 millones de euros para 2019, de los que 53,7 eran para la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació y 23 millones para sufragar el coste de personal.

Y un detalle más: el propio presidente del CVMC, Enrique Soriano, reconocía en su comparecencia en las Cortes Valencianas que el gasto de personal del canal público superaba el límite establecido por la ley en el presupuesto de À Punt. "La limitación de un tercio del presupuesto para personal se introdujo en la ley del Consell del Audiovisual y tendrían que ser las Cortes a quienes les compete modificarlo", ha dicho Soriano.



Cuando la reivindicación de más presupuesto apenas ha iniciado su andadura, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, enfrió este domingo la posibilidad de que hubiera, al menos por la vía presupuestaria, un aumento de 14 millones de ingresos para À Punt. "En estos momentos, lo que se ha de hacer es gestionar adecuadamente los recursos que hay", dijo rotundo en declaraciones a Radio Valencia-SER.

Soriano ha reconocido este lunes en la presentación de la nueva programación de la radio que Puig siempre ha defendido la necesidad de ajustarse a los presupuestos y en estos momentos las necesidades son importante en todos los ámbitos. No da nada por descartado, pero el presidente del CVMC ha señalado que ahora es el Gobierno valenciano quien tiene que presentar su proyecto de presupuestos.

La directora de À Punt reconoce que si al final se quedan con 55 millones de euros de presupuesto habría que recortar en algunos aspectos de funcionamiento, pero no se tocará la partida dedicada a personal. "No podremos asumir tantas cosas como queremos hacer. Eso es así. Pero en materia de personal no se va a recortar".

Marco ha recordado que la propuesta del CVMC no es exagerada, "hemos pedido un 0,35% del presupuesto y quiero recordar que la ley habla de una horquilla de entre el 0,3 al 0,6% del presupuesto de la Generalitat".

La dirección reconoce que los ingresos comerciales de À Punt no son todavía muchos "porque empezamos en junio" pero ha insistido en que se esforzarán por aumentalos. Según Marco, mantener un servicio de redes sociales, radio, televisión y web necesita de más recursos.

"Cuando llegamos tuvimos que renovar mucha tecnología, hay que modernizar los estudios y los sistemas de control; y además el edificio en el que estamos es muy caro de mantener. Se ha de ser consciente de lo que estamos hablando. Y, por último, siempre seremos ambiciosos en cuanto a contenidos. Un servicio público de medios de comunicación es tan necesario como cualquier otro, como la salud o la educación", ha declarado.

Sobre audiencias, Marco ha adelantado que comenzarán a tener cifras la semana que viene si bien ha señalado que las audiencias tardarán un poco en llegar. "Cuando comenzaron las privadas pasó igual. No estamos obsesionados en absoluto en las audiencias", ha concluido.