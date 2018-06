Marco: “La televisión autonómica solo triunfará si hay independencia y pluralismo”

La periodista y filóloga Empar Marco (Godella, 1959) ganó el concurso público a la dirección general de la Corporación Valenciana de Mitjans de Comunicación (CVMC) -ente que sucede a Radiotelevisión Valenciana (RTVV)- en febrero de 2017 tras una reñida votación con el resto de candidatos finalistas. Marco, al frente entonces de la delegación de TV3 en València, planteó en su proyecto de plataforma pública multimedia, con un canal de televisión, dos de radio y una web; así como una redacción única en Burjassot, en la que los periodistas elaboraran contenidos para cada uno de los medios y buscaran sinergias para hacer compatibles los lenguajes específicos de cada uno. Casi un año y medio después la radio está en marcha, la web y actividad en redes sociales también, y este domingo, 10 de junio, regresa a las pantallas de los valencianos el canal público autonómico Á punt. Quedan atrás unos meses de vértigo.

Pregunta. ¿Qué tipo de televisión veremos en À punt?

Respuesta. Es un modelo televisivo de proximidad, con una programación pensada para que guste a todo el mundo, que sea familiar, divertida, muestre el territorio y dé relevancia a la lengua propia. Eso es lo fundamental. Nuestra obligación es explicar a los valencianos qué pasa en el mundo y hacer programas homologables a nivel español y europeo. Son programas de proximidad pero no tan localistas que no interesen a nadie. Queremos hacer una programación que pueda interesar a todos y poder exportar programas que sean dignos y estén bien hechos.

P. Pone en marcha una televisión autonómica en un momento en que la tele convencional está en crisis y ha sido desplazada por otros soportes y modelos. ¿Tiene miedo a encontrarse con una audiencia baja?

R. Una televisión que comienza no puede tener una audiencia muy alta; en cualquier caso no estamos preocupados por la audiencia sino por la calidad de la programación. Y a partir de ahí hemos de ir creciendo y convenciendo de que ésta es la televisión. Iremos rehaciéndola conforme la gente participe porque las audiencias no se miden solo con audímetros. Estamos haciendo unos medios públicos para el siglo XXI. Hemos creado una plataforma multimedia, donde están integradas la web, la radio, la televisión, las redes sociales… Y veremos qué nos trae el futuro porque el modelo de consumo en general ha cambiado y tenemos que adaptarnos a ello.

P. Pero ¿qué objetivos tiene?

R. Hoy el impacto del público lo recibes de muchas maneras, por las redes sociales, y eso es medible, a través de la web, que también se puede medir, y a través de televisión y radio. Pero hay otras maneras, por ejemplo el número de televisiones conectadas al canal. A veces hay que completar la información de las audiencias y nosotros no vamos a estar preocupados por ello pero sí queremos saber qué les gusta a los valencianos, así que haremos encuestas y prospecciones.

P. Los excesos cometidos en Canal 9 provocaron el rechazo y la desconfianza de muchos valencianos hacia la televisión autonómica. ¿Qué utilidad tiene hoy un medio público con tanta oferta y competencia privada?

R. Una televisión autonómica en una comunidad con lengua propia tiene mucho sentido, lo anormal es lo contrario. Es importante tener medios de comunicación en valenciano, y si son públicos y masivos, esperamos que tengan un gran impacto; es la manera de que la lengua propia sobreviva. Nosotros partimos de cero en todo y tenemos una cosa grabada en la frente y es que somos un servicio público. Tenemos la voluntad de no malgastar ni un euro de los valencianos, ni un solo euro. Lo que pasa es que montar un medio público no es barato. Una televisión no es barata y además hemos necesitado hacer una renovación tecnológica en Burjassot, que todavía está a medias. En cuanto podamos acometeremos la segunda parte. En cinco años el mundo tecnológico ha cambiado muchísimo. La era digital se ha implantado a todos los niveles y había mucho equipamiento obsoleto, parado, y eso tiene un coste.

P. ¿Cuanto ha costado su puesta en marcha?

R. Nosotros en 2017 teníamos un presupuesto de 55 millones de euros, como los tenemos ahora en 2018. Y esos 55 millones los hemos distribuidos para equipamiento tecnológico y producción de contenidos, que hemos externalizado para revitalizar el sector audiovisual valenciano, lo que pasa es que no es suficiente. Hemos de mantenerlo y mejorar la industria audiovisual pero es evidente que todo el mundo está trabajando. Cuesta encontrar ahora un realizador, un cámara, hasta ha venido gente de fuera. Hay muchas producciones en marcha y 2017 lo dedicamos a la producción de contenidos y a equipamientos. ¿Nos hemos gastado 55 millones de euros? No, no nos lo hemos gastado porque no había personal pero estamos prácticamente ahí.

P. ¿Qué presupuesto necesitaría la directora de À punt para hacer la radiotelevisión que busca?

R. Por los cálculos que estamos haciendo, porque comenzamos de cero y era difícil, unos 70 millones de euros serían suficientes. La ley de creación de la plataforma habla de una horquilla de gasto que no debemos rebasar que oscila entre el 0,3 y el 0,6% del presupuesto de la Generalitat y ahora estamos en el porcentaje más bajo. Somos un medio público y estamos obligados a tener los mejores contenidos audiovisuales, tenemos que pagar bien a la gente, por eso es preciso algo más de dinero. Las instalaciones donde estamos son caras de mantener y una televisión no es barata. No queremos aumentar la masa salarial pero debe haber contratación de servicios, de contenidos.

P. ¿Y hay controles suficientes en la ley de creación para evitar que À punt se convierta en un ente mastodóntico como Canal 9?

R. Hay muchos controles en la ley. Hay mil mecanismos de control, esperemos que todo eso funcione.

P. La experiencia con Canal 9 en cuanto a pluralidad informativa fue un fiasco. ¿Cómo va a garantizar À punt esa neutralidad, visto lo que está pasando en TVE o en TV3?

R. Yo no equipararía lo que está pasando en TV3 a lo que sucede en TVE. En este momento, tenemos todo un mecanismo de control que, si funciona, hará difícil que se repita lo que pasó en Canal 9, a parte de la voluntad de las personas que estamos en la dirección de que no suceda. No estamos dispuestos a que se repita el pasado y tenemos claro que una televisión autonómica para todos los valencianos solo puede triunfar si hay independencia y pluralismo. Si se dan ambas cosas y además participación es imposible que salga mal.

P. ¿Ha habido interferencias del Gobierno valenciano en la gestación de À punt?

R. No. De ningún tipo. El pasado es el pasado y todo el mundo lo tiene muy claro. Otra cosa es que a nivel institucional haya una agenda de previsiones de todos los organismos públicos pero esto no tiene que ver con la independencia ni el pluralismo. Se ha de tener muy claro qué significa la independencia política. Los criterios informativos se han de respetar por la profesionalidad de las personas que hacen el trabajo. ¿Se pueden equivocar? Pues, sí. Es primordial que se siga un criterio profesional y periodístico. Y creo que eso hoy por hoy está garantizado.

P. ¿Le incomoda tener de frente al PP, un partido que no gobierna pero fue el más votado y que no apoyó su nombramiento?

R. No. Tengo demasiado trabajo para incomodarme por algo así, convivo con ello pero no me incomoda.

P. Supongo que la publicidad es importante para los ingresos de À punt. ¿Qué previsiones tienen?

R. Es importante porque son ingresos pero tampoco pasaría nada que un medio público no tuviera publicidad. La hemos externalizado y la previsión es tenerla pero no pasaría nada si las televisiones públicas no tuvieran publicidad, solo haría falta un esfuerzo mayor de los presupuestos. Nosotros aspiramos a tenerla, sobre todo, de los empresarios valencianos; y en principio será difícil pero queremos esa complicidad empresarial.

P. El presidente Ximo Puig dijo que cuando À punt empezase a emitir, al día siguiente se podría ver TV3. ¿Cuándo se verá?

R. No lo sé. En este momento es una decisión de los diferentes gobiernos implicados, cuando lo decidan supongo que los medios estarán preparados. De todo modos, hoy en día la gente ve la televisión a través de las plataformas. Cada vez más será un gesto más que una necesidad.

P. ¿Cómo está la estructura À punt?

R. Estamos en Castellón y Alicante, en Madrid y Barcelona. Queremos una red de corresponsalías en las comarcas, pequeñas delegaciones, que no esté todo centralizado en las tres capitales valencianas pero eso será más adelante. En el exterior es pronto pero buscaremos alianzas con la Forta o con quien haga falta porque con el presupuesto que tenemos no podemos plantearnos nada más.

P. ¿Se convocaran oposiciones dentro de tres años para cubrir de forma definitiva la plantilla de À punt?

R. Los políticos quieren que sea dentro de tres años pero eso depende del sector público, de todo un proceso administrativo. Se ha de preparar bien porque tampoco puedes llevar en masa a la plantilla a unas oposiciones. Se debe hacer de forma escalonada porque tenemos poco personal.

P. ¿Está preocupada por el recurso que han interpuesto colectivos profesionales contra la valoración de las bolsas de trabajo temporales? ¿Hay noticias nuevas?

R. Ni estoy preocupada ni tengo noticias nuevas.

P. Dijo en las Cortes Valencianas que no habría retransmisiones de toros en À Punt. ¿Hay alguna otra decisión parecida en cuanto a contenidos?

R. No habrá corridas de toros en la programación pero sí se dará cobertura a las fiestas populares. Lo que no habrá son imágenes de violencia contra los animales, ya sean toros o cualquier otra cosa.

P. ¿Cree que la ley de creación del CVMC necesita más reformas?

R. Necesita una gran reflexión y algunos ajustes porque a lo largo de estos meses hemos visto cosas que no estaban bien. Nos tendríamos que sentar a verlo el presidente del Consejo Rector (Enrique Soriano), el Consejo Rector y yo misma.

P. Póngame un ejemplo de esos desajustes

R. Por ejemplo, la ley no previó que hubiera un colchón administrativo para poder montar una empresa. Ahora no sería objeto de reforma porque está superado pero supuso una dificultad tremenda. Al principio, estábamos el presidente, el secretario y yo. Hay disfunciones y además se han aprobado las leyes del Audiovisual y de la Ciudadanía, que exigen reajustes. Tiene que haber control y vigilancia pero sin solaparse. Se ha de revisar bien para que todo funcione mejor.