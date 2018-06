La televisión pública valenciana regresa tras años de apagón

La televisión pública valenciana volverá a emitir este domingo, 10 de junio, cuatro años y medio después del apagón de Canal 9, que el Gobierno del PP cerró con una orden judicial 24 años después de su inauguración con una deuda de 1.300 millones de euros y una plantilla sobredimensionada superior a los 1.600 empleados. Es la única televisión autonómica que ha cerrado en España.

À punt —nombre de la nueva plataforma pública— nace con un presupuesto anual de 55 millones de euros, una plantilla de casi 400 profesionales —aunque la previsión de su directora, Empar Marco, es acercarse a los 500—, y un techo de gasto que evite la deriva económica de la anterior televisión. Es un canal austero, que surge además en un momento de feroz competencia con otras televisiones, en la era del streaming y de las plataformas de pago.

La televisión empieza a emitir el domingo a mediodía con un especial informativo pero la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), de la que depende À punt, echó a andar hace meses con el encendido de la radio —en diciembre de 2017—, el estreno de la web y la emisión en pruebas del canal el pasado 25 de abril.

La recuperación de una plataforma pública en lengua valenciana la defendieron desde el principio los entonces partidos en la oposición PSPV-PSOE, Compromís y Podem. Su reapertura se convirtió en una promesa en la campaña electoral de 2015 y cuando el Gobierno valenciano —que forman socialistas y Compromís, con el apoyo parlamentario de Podem— tomó posesión se iniciaron los trabajos para recuperarla.

Su diseño ha coincidido en el tiempo con la liquidación de un ente mastodóntico como Canal 9. Uno de los conflictos surgidos al calor de esta liquidación ha sido la selección de trabajadores de À punt de una bolsa de trabajo temporal. Colectivos profesionales han recurrido los criterios de valoración del nuevo canal porque “prima” a la antigua plantilla.

La plataforma tiene ante si el reto de recuperar la credibilidad en una sociedad que no ha olvidado los excesos y el despilfarro en Canal 9. Y no sólo eso; también tiene que demostrar que los espacios informativos de la cadena serán plurales. “Tenemos todo un mecanismo de control que, si funciona, hará difícil que se repita lo que pasó con la anterior televisión valenciana”, dice Marco.

El nuevo canal autonómico sale al aire con el respaldo del Gobierno valenciano, el recelo de Ciudadanos y la oposición del PP. “Rechazamos el modelo que ha construido el Gobierno valenciano porque copia los mismos errores que tuvo Canal 9", denuncia la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, quien asumeparte de responsabilidad que tuvo su partido en el fracaso del anterior ente. "El PP denunciará cualquier ataque a la libertad o a lo que significa nuestro partido en la nueva televisión", anuncia.

La posición de Ciudadanos es crítica "porque, teniendo en cuenta que andamos escasos de recursos para la sanidad, la educación o la dependencia, creíamos que la televisión autonómica no era una prioridad”, agrega la portavoz parlamentaria Mari Carmen Sánchez, que espera que el techo de gasto impida que À punt se convierta “en un monstruo de siete cabezas". En Compromís, partido en el Gobierno valenciano, el parlamentario Frederic Ferri destaca que era hora "de recuperar el derecho a una información pública de calidad, veraz y plural".

"Es una herramienta esencial para generar un proyecto colectivo valenciano. No queremos que se considere una suerte de lujo", agrega el diputado autonómico de Podem Antonio Estañ. El socialista Manuel Mata se refiere a À punt como un espacio de libertad, apertura y modernidad. “El lamentable final de Canal 9 nos hace ser muy optimistas porque peor no se puede hacer”, concluye el portavoz socialista en las Cortes Valencianas en referencia a los sucesivos gobiernos del PP.

Recuperar el audiovisual valenciano

El cierre de Canal 9 no solo se sintió de muros adentro; también supuso un mazazo para la industria audiovisual valenciana, donde se destruyeron cinco de cada seis empleos en el sector tras el cerrojazo. Giovanna Ribes, presidenta de la asociación Productors Audiovisuals Valencians (PAV), recuerda que se dio algo parecido a la burbuja inmobiliaria. La producción audiovisual se endeudó para crecer, se fusionó, creció y, de pronto, todo estalló en pedazos. "La población no se dio cuenta de lo que pasó; si hubiéramos sido una fábrica de la que despìden a 3.000 trabajadores o más, la gente habría entendido el desastre. Pero no se apreció así", explica Ribes.

Las empresas, que perdieron, según algunos estudios, el 90% del empleo sufrieron luego el gran exilio. Tuvieron que buscar trabajo en Madrid, China o Emiratos Árabes. "Fue tanto el dolor por el cierre de Canal 9 que al final el sector ha aprendido a unirse más y se ha internacionalizado. Algo positivo salió de aquello", apunta la presidenta de PAV.

Darío Ginestar, responsable de la Asociación de Empresas de Servicios Audiovisuales Valencianos e Industrias Técnicas (AESAV), asegura que las empresas están ahora mejor preparadas y no dependen al 100% de la nueva televisión, que trabaja con más de 80 productoras de contenidos audiovisuales.

Jordi Llorca, vicepresidente de la asociación valenciana de Empresas de Producción Audiovisual y Productores Independientes (Avant), se muestra preocupado por la futura financiación del canal público. "Ahora se han acumulado presupuestos de varios ejercicios y esa concentración presupuestaria no se dará todos los años", comenta con la vista puesta en un aumento del presupuesto anual de À punt para la producción de contenidos audiovisuales.