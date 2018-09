Podemos denuncia el “maltrato institucional” a los menores acogidos en Hortaleza

La situación del Centro de Primera Acogida Hortaleza ha saltado este jueves al Congreso: la diputada de Podemos Ione Belarra, junto con la diputada regional Isabel Serra, han intentado visitar las instalaciones, aunque la Comunidad de Madrid se lo ha impedido. "Las imágenes que hemos conocido en la prensa muestran una flagrante vulneración de los derechos de la infancia y un maltrato institucional hacia los niños", ha dicho Serra en la puerta del centro. El presidente de la Comunidad, por su parte, espera firmar un convenio con el Ayuntamiento de la capital antes de 15 días para acoger en las instalaciones municipales de la residencia Palacio Valdés (en Tres Cantos) a menores que se encuentran en el centro de Hortaleza.

Para la diputada regional Isabel Serra, "el Gobierno de la Comunidad no está siendo un gobierno responsable con los niños en situación de vulnerabilidad. Los trabajadores han tenido que acudir a la prensa ante una situación de desesperación después de mucho tiempo denunciando la situación". Lo mismo opina la diputada Ione Bellara: "Si en cualquier familia se tuviera a los niños durmiendo en el suelo y obligando a ducharse con toallas compartidas, o vulnerando el derecho a una alimentación, los servicios sociales declararían a esos niños en situación de desamparo", ha dicho. Las diputadas recogen las demandas de los trabajadores del centro que denuncian que desde 2007, con la excusa de la crisis, se han perdido 300 plazas de trabajadores en los mismos.

"En este caso, quien está maltratando a los niños es la administración, y nosotros tenemos que denunciarlo. Es una situación estructural que se lleva denunciando desde hace más de dos años, porque ha habido recortes de 300 plazas en los últimos años, con lo que están generando un problema social donde no hay un problema social", ha señalado Belarra. Además, el partido presentó el martes una proposición no de ley en la Asamblea de Madrid pidiendo la reprobación del responsable de infancia en la Comunidad de Madrid, Alberto San Juan, director general de Familia y Menor, por no velar por la tutela de estos adolescentes.

Ana, una trabajadora del centro, confirma que los educadores llevan años pidiendo más medios, y denuncia que el problema del centro no es de personal, sino de hacinamiento: hay 35 plazas y 114 chavales. Y esto lleva a situaciones de tensión: "Una compañera sufrió una agresión brutal, le tiraron el carro de comida encima con mucha fuerza, si le dan podría haberse quedado paralítica. La educadora pidió a la Fiscalía una orden de alejamiento del chavlas y le dijeron que no se la podían dar, que este es el único centro donde puede estar", denuncia.

En su opinión, ese chaval, que esnifa disolvente, debería acudir a un centro espcecializado en drogodependencia, donde tiene plazas, pero es una decisión voluntaria y no lo pueden obligar a ir. "La Comunidad de Madrid tiene capacidad para resolver este problema, porque los menores no acompañados (MENAS) en la región son menos de 300, lo que no puede ser en que en toda la red haya solo este centro con el 40% de los MENAS de la Comunidad. Estos chavales necesitan unos centros especializados basados en la mediación intercultural y que se les explique el concepto de ciudadanía, y para eso hay que invertir más dinero", concluye. Los vecinos, por su parte, denuncian que algunos chavales se dedican a robar a personas mayores del barrio.

Los delitos no aumentan

La concejal del distrito, Yolanda Rodríguez (Ahora Madrid), explica que las cifras de robos no han aumentado en los últimos meses. "Entre junio de 2016 y junio de 2017, hubo más de 200 denuncias por este motivo. Pero entre el año pasado y este, el número ha descendido a una veintena. La policía nos ha dicho que han bajado muchísimo", señala. En su opinión, la propuesta de habilitar la residencia Palacio Valdés de Tres Cantos será un alivio para el distrito, "pero es temporal, no es una solución definitiva. Lo que se necesita es que la Comunidad creé otro centro de acogida para que no esté tan masificado", señala.

Raquel Anula, de la Asociación de Vecinos La Unión de Hortaleza, reconoce que hay "un cierto desasosiego en el vecindario" por los hurtos que algunos de estos jóvenes realizan. "Hay determinadas personas del barrio que están alterados, pero yo siento que la inmensa mayoría de la gente no lo ve así, sino que cree que hay que ayudar a los menores, que muchas veces provienen de familias desestructuradas y necesitan más atención que otros", señala. Varias organizaciones llevan años pendientes de la situación de estos menores y reclaman soluciones a la Comunidad de Madrid, responsable de los menores: "Los vecinos estamos supliendo el papel de las administraciones, que los deja abandonados".