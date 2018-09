La candidatura de Valls se llamará Barcelona capital europea

Valls, durante la presentación de su candidatura. AP / ATLAS

Barcelona capital europea. Es el nombre que el exprimer ministro francés Manuel Valls ha elegido para su candidatura a la alcaldía de Barcelona. Lo ha revelado este miércoles durante la rueda de prensa convocada para ofrecer algunos detalles más de los que ayer aportó en la conferencia de presentación de su proyecto. La suya será, en síntesis, “la candidatura de la moderación”, ha asegurado.

Valls no ha difundido nombres de su lista, pero ha explicado que en noviembre celebrará un acto de presentación de su equipo y los ejes programáticos. Sobre el papel de Ciudadanos en la candidatura, ha insistido en que él es un “candidato independiente” pero que no va contra los partidos. “Ya veremos lo que van a hacer los partidos”, ha dicho sin dar más detalles.

El exprimer ministro ha negado ser el candidato de los ricos y ha recordado que su madre y su hermana son pensionistas. “No soy el candidato de los ricos, sino de todos y en Barcelona hay de todo”, ha dicho antes de defender que es el “candidato de la moderación”. “Aquí o quieres acoger a todos los inmigrantes o eres facha, o eres independentista o eres facha”, ha lamentado y ha abogado por “ir más allá de las fronteras políticas”.

Ha asegurado que la suya no será una candidatura agresiva, con insultos o descalificaciones y ha criticado a quienes lo hacen. “No voy a bajar a un nivel, ni decir que deseo un desastre a nadie o que va a manchar la imagen de la ciudad. He nacido en esta ciudad, lamento que la gente que se dice progresista no se felicite que alguien que ha nacido aquí, ha sido franco-español, alcalde, ministro primer ministro, quiera optar a la alcaldía”, ha zanjado.