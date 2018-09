El Rey anima a potenciar las universidades porque su prestigio es también el de España

El Rey ha animado a potenciar el sistema universitario español para que "siga contribuyendo al progreso de España, con solidez y estabilidad" durante la inauguración del curso universitario, que se ha celebrado este martes en la Universitat Politècnica de València (UPV) con motivo de su 50 aniversario.

Felipe VI ha insistido en que los españoles pueden sentirse "orgullosos" de la universidad española por haber "cumplido su misión" de contribuir al progreso del país en los últimos 40 años, aunque ha animado a potenciarla aún más porque "su prestigio es también el de España".

El monarca ha presidido el curso junto al ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, el presidente valenciano Ximo Puig, el de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Roberto Fernández, y el rector de la UPV, Francisco Mora.

El presidente la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Roberto Fernández, ha reclamado un nuevo marco legal que dé "más autonomía, flexibilidad, financiación y autorresponsabilidad" a las universidades. "No habrá un buen futuro para España si la universidad española no tiene futuro", ha subrayado tras destacar que "no puede exigirse a la Universidad que sea un Fórmula Uno y darle presupuestos de utilitario" o que algunos clubes de fútbol tengan más dinero que todas las universidades públicas de una comunidad autónoma.

En esa dirección, Fernández ha pedido que una parte del crecimiento de la economía española, que ronda el 2,8%, se invierta en la financiación de las universidades para que estas instituciones puedan seguir creciendo. El presidente de la CRUE ha reclamado también a los grupos parlamentarios que afronten esa nueva ley de universidades "sin partidismos estériles".

Un grupo de jóvenes estudiantes han reivindicado a las puertas del paraninfo de la Universitat Politècnica un sistema de gobierno republicano. MÒNICA TORRES

Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, ha tomado nota de las reivindicaciones del presidente de la CRUE, y se ha comprometido ante rectores de toda España a aprobar una nueva ley de Universidades "en un futuro no muy lejano" e incrementar la financiación y los medios de los centros de educación superior.

El presidente valenciano Ximo Puig, presente en el acto de solemne apertura, ha agregado que "ningún hecho singular, ni aislado", puede poner en cuestión "la calidad, la excelencia y el trabajo constante" de las universidades públicas y ha pedido "no permanecer impasibles o ajenos" ante este "descrédito".

Francisco Mora, rector de la Universitat Politècnica, ha agradecido al Rey su apoyo a las universidades españolas y ha pedido más apoyo político a la ciencia y a la institución. "La ciencia necesita recursos, no préstamos" ha demandado Mora en alusión a que el endeudamiento de las universidades "nos puede llevar a ser irrelevantes en ciencia e innovación".

En el exterior del paraninfo, donde ha tenido lugar el acto, un grupo de estudiantes han reivindicado la República para España y han protestado por que el Rey presidiera la inauguración del curso. A su lado, otro grupo de jóvenes les daban la réplica, con gritos de apoyo a la monarquía española.