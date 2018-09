Campuzano: “Mi cargo de portavoz está siempre a disposición del partido”

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha asegurado este jueves que su cargo de portavoz está "siempre" a disposición del presidente del partido, tras la decisión de este miércoles de la dirección del mismo de retirar la moción pactada con el PSOE para abrir un diálogo del Gobierno con Cataluña.

En declaraciones antes del pleno del Congreso en el que tendría que haberse votado esta iniciativa, ha reconocido que ha faltado "coraje político" por parte de todos, incluida ERC, que decidió a última hora no apoyar la moción, con lo que se ponía en duda su aprobación, lo que llevó a la dirección del PDeCAT a retirarla.

Campuzano ha lamentado que se perdió "una oportunidad" para marcar el compromiso con el diálogo y, ante la pregunta de si se siente más distanciado de la dirección de su partido por la retirada de la iniciativa que él defendió, ha constatado: "La política es complicada, a menudo no todas las decisiones que toman las compartes, pero debes de asumirlas".

"Siempre mi cargo de portavoz está a disposición del presidente del partido", ha dicho sobre si está dispuesto a seguir como portavoz en el Congreso.

El diputado nacionalista ha remitido en todo momento a las explicaciones dadas este miércoles por la vicepresidenta del partido, Míriam Nogueras. "Quizá ella lo pueda aclarar porque en nombre de la dirección del partido la vicepresidenta quizá será más precisa que un servidor", ha concluido.

Nogueras, este jueves por la mañana, ha vuelto a defender en una entrevista en RAC1 la decisión tomada: "El motivo de nuestra moción era hablar de autodeterminación. Queremos encontrar una solución política en el mandato de los ciudadanos de Cataluña. Punto. No hay otro tema", ha dicho, categórica. "¿Pedro Sánchez se piensa que le dijimos que sí a él para hablar de los Pactos de Toledo? Lo votamos para que resolviera el conflicto político que hay entre Cataluña y España".

Nogueras, que ha afirmado que no le consta que Campuzano haya puesto su cargo a duisposición del partido, ha insistido en su voluntad de un diálogo totalmente abierto: "No estamos aquí para blanquear a nadie. No quieren hablar. Cuando quieran hablar de verdad, aquí estaremos"