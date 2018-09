El independentismo monopoliza los actos oficiales de la Diada

El separatismo monopolizó ayer los actos institucionales de la Diada al incluir el lunes una marcha en favor de los políticos presos entre los actos oficiales, algo que resultó inasumible para los partidos constitucionalistas. Ciudadanos y el PP acusaron al Govern de excluir a la mitad de la población. El PSC se limitó a asistir el lunes a la entrega de la medalla de oro a la Asociación de Maestros Rosa Sensat y rechazó acudir a la marcha institucional. Los comunes tampoco se sumaron a ese acto en una Diada que hizo evidente la división del arco parlamentario.

El Govern y el Parlament convocaron el lunes una marcha de antorchas desde la sede de la Cámara autonómica hasta la plaza de Sant Jaume en defensa de los líderes independentistas que están en prisión preventiva y los que permanecen fugados de la justicia (todos ellos procesados en la causa abierta por rebelión, desobediencia y malversación de fondos públicos). El formato fue censurado por toda la oposición. Ni siquiera los comunes, que consideran a los líderes independentistas encarcelados presos políticos, se sumaron a esa marcha aunque sí al resto de actos. Ciudadanos y PP no participaron en ninguno oficial. Los socialistas, por primera vez, dejaron de acudir a un acto institucional al considerar que se trataba de una marcha abiertamente independentista.

Ada Colau se pone el lazo amarillo Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, lució ayer un lazo amarillo en la solapa en la ofrenda floral del Ayuntamiento al monumento de Rafael Casanova. La alcaldesa, que solo lo había exhibido en febrero cuando recibió a los familiares de los líderes independentistas presos por rebelión y malversación, explicó por qué se había vuelto a poner el lazo: “Por empatía con los que no pueden estar aquí”. Colau aludió en especial a Jordi Cuixart, presidente de Òmnium. Y sostuvo que será “imposible” que Cataluña recupere la normalidad mientras haya políticos en prisión. “En clave estrictamente democrática, y precisamente porque es la Diada, mi obligación es denunciar las ausencias de los líderes independentistas en prisión, que hoy no tienen voz”, dijo Colau.

Bajo el lema El amor siempre es más fuerte que el odio, Ciudadanos celebró un discreto acto con diputados y concejales en la mañana de ayer en la plaza del Rey de Barcelona, muy cerca de la plaza de Sant Jaume, atestada a esa hora de manifestantes con esteladas. “Es la Diada de la no normalidad. Hoy [por ayer] es el día de Cataluña pero más de la mitad de los catalanes no pueden celebrarla con el Gobierno”, dijo la líder de la oposición, Inés Arrimadas, que atribuyó al president Quim Torra haber dicho que quien no fuera independentista debería pasar la jornada en otro lugar. "Nos excluyen de las plazas, las calles, las playas y de los Ayuntamientos y de la Diada. Reivindicamos la de toda Cataluña y no de la mitad de los catalanes”, añadió. Torra había dicho, en una entrevista en LaSexta el domingo, que quien no quisiera acudir a la marcha podía organizar otra con otra reivindicación y que no veía problema en ello.

Ciudadanos se fundó en 2005 y desde que obtuvo representación parlamentaria nunca ha participado en los actos institucionales de la Diada por considerar que alimenta la confrontación y se basa en una tergiversación histórica. Rivera siempre ha defendido que el día de Cataluña debería ser el 23 de abril, Sant Jordi.

El líder del PSC, Miquel Iceta, reclamó ayer recuperar el “espíritu unitario” que tuvo la celebración de la Diada con el fin de “superar las divisiones” actuales de los partidos catalanes. Iceta consideró necesaria una “reflexión” de los partidos para conseguir “amplias mayorías” que permitan a Cataluña ampliar su autogobierno y mejorar el sistema de financiación. Esa es la propuesta del PSC para acabar con el estancamiento de la política catalana.

Iceta cree que el encarcelamiento de los políticos independentistas no debe impedir el diálogo y aboga por centrarse en reclamar los “objetivos nacionales compartidos”. En su opinión, “en el Estado de derecho no se puede pedir a un Gobierno que ponga o no a una persona en libertad”, porque “es una decisión que debe tomar el poder judicial”. Iceta reclamó al presidente de la Generalitat que construya de manera urgente “un espacio de diálogo”.

A diferencia de otros años, cuando sí convocó actos, el PP catalán redujo la jornada de ayer a unas declaraciones de su líder, Xavier García Albiol. El popular tacho a Torra de “iluminado” al entender que pone en riesgo la convivencia por las llamadas a la resistencia, a la movilización y a la república. Albiol abonó la tesis de que la Diada se ha convertido “en una fiesta exclusiva del separatismo”. El diputado se preguntó cómo piensa Pedro Sánchez parar “los pies” a Torra y ridiculizó el diálogo al considerar que la Generalitat no lo quiere. “Sánchez es el único que no se da cuenta de que le están tomando el pelo”, zanjó.