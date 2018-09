El metro llega a la Marina tras 40 años de reivindicación

El barrio de la Marina de Barcelona, en el paseo de la Zona Franca, tiene por fin conexión con el metro. La inauguración este sábado de las estaciones de Foneria y Foc de la línea 10 ha puesto fin a 40 años de espera y reivindicación de los vecinos y ha conectado el único barrio que todavía no tenía metro. Estas dos estaciones se suman a las que ya tiene en funcionamiento la L-10 desde 2016, compartidas con la L-9: Can Tries / Gornal, Torrassa y Collblanc. El próximo año entrarán en servicio Provençana y Ciutat de la Justicia, en L’Hospitalet.

El barrio de la Marina en la Zona Franca de Barcelona era de los pocos barrios de Barcelona que todavía no estaban conectados a la red de metro. Con la inauguración de las estaciones de Foneria y Foc de la L-10 se completa el mapa del suburbano y se pone fin a años de obras inacabadas.

La presencia institucional en la inauguración ha sido muy completa, ya que la apertura de estas dos estaciones ha sido posible tras un esfuerzo de financiación compartido entre las distintas administraciones. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha recordado en un mensaje de Twitter que el Ayuntamiento financió con 40 millones estas dos paradas de metro, con la inyección de presupuesto a la Generalitat mediante la compra de solares en 2016. Tras años de retraso, el departamento de Territorio reprendió las obras de la L-10 Sur en cuanto se puso en servicio la L-9 Sur, con un presupuesto asignado desde entonces a la obra de 119 millones de euros. Al acto de inauguración también han acudido el presidente de la Generalitat, Quim Torra, el vicepresidente, Pere Aragonès, y el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet.

Miles de nuevos pasajeros

La línea 10 Sur tiene 4,5 kilómetros de longitud, de los que 2,5 kilómetros son del nuevo túnel que va desde la bifurcación del Gornal hasta Foc. Como ocurre en la L-9, los trenes funcionan sin conductor, tienen una estructura ligera y están adaptados a personas con movilidad reducida. La frecuencia de paso de los trenes será la misma que la de la L9, un tren cada siete minutos, servicio que se podrá ofrecer con los tres trenes que circulan por la nueva línea. En el tramo común de la L-9 la frecuencia será del doble, dos trenes cada siete minutos en hora punta. El tiempo de trayecto entre Collblanc y Foc es de 9 minutos.

La demanda de la L-9/L-10 es de unos 23,7 millones de viajes al año y la puesta en servicio de las estaciones de Foneria y Foc supondrán una captación de 6.253 entradas al día, mientras que la demanda anual de toda la L-9/L-10 se situará en unos 29,5 millones de usuarios al año, lo que supone un incremento anual de 5,8 millones.

El 'president' Quim Torra y la alcaldesa Ada Colau en la inauguración. JUAN BARBOSA

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido “disculpas sinceras por el retraso” de las obras y ha asegurado que las circunstancias no han ayudado y que la crisis y el ahogo financiero de la Generalitat “han paralizado las obras de esta gran infraestructura”. En este sentido, Torra ha reivindicado plena soberanía para gestionar las finanzas.

El departamento de Territorio se ha comprometido también a finalizar el tramo central y conectar los dos extremos de la L-9. El consejero Damià Calvet ha confirmado que la Generalitat ya tiene asegurado un aval del Banco Europeo de Inversiones para un crédito de 740 millones destinados a la infraestructura.