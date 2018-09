Fomento mantiene inactivo el comité de coordinación aeroportuaria

Los comités de coordinación aeroportuaria tienen su origen en 2010, cuando se inició el proceso de privatización parcial del gestor aeroportuario, Aena. La primera reunión del comité de coordinación de Cataluña fue la de su constitución, en abril de 2014; la segunda se produjo el pasado mes de febrero, coincidiendo con la intervención de la Generalitat por parte del Gobierno, cuando el entonces ministro de Fomento Íñigo de la Serna la convocó para presentar el nuevo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA).

El decreto ley de los comités aeroportuarios establece que estos deben reunirse “en sesión ordinaria, al menos dos veces al año y, en sesión extraordinaria, cuantas veces sea preciso, por acuerdo del Presidente o cuando lo soliciten la mayoría absoluta de los vocales”. Los comités están compuestos por el presidente, que es el secretario general de Transportes, y diez vocales: dos representantes del gobierno autonómico, tres de Aena, tres de los gobiernos municipales, un vocal de las cámaras de comercio y otro que representa a otros agentes sociales.

Un ente fallido en toda España, salvo Andalucía Los comités de coordinación aeroportuaria mantienen una actividad desigual en toda España. El ministerio de Fomento asegura que no está capacitado para aportar los datos de todas las reuniones celebradas en cada comunidad autónoma. Un portavoz de Fomento indica que la mayoría de comunidades han convocado un máximo de dos reuniones desde 2014. La única que cumple con la periodicidad establecida por el decreto ley —dos convocatorias por año— es Andalucía. En Galicia se han celebrado cuatro reuniones en cuatro años, pero los principales Ayuntamientos de esta comunidad amenazan con dejar el comité inoperante y han anunciado que crearán equipos de trabajo paralelos. Los gobiernos de las Islas Baleares y Canarias exigen más acción de los comités por su dependencia del transporte aéreo para conectar con la península.

Entre las funciones del comité establecidas por una actualización del decreto en 2014 está “velar por la adecuada calidad de los servicios aeroportuarios y la actividad de los aeropuertos”. También se indica que el comité tiene que “colaborar con Aena en materia de definición de las líneas estratégicas”; “canalizar las actuaciones relacionadas con la promoción del transporte aéreo”, o “promover las acciones que sean necesarias para el fortalecimiento de la conectividad aérea, el establecimiento y promoción de nuevas rutas aéreas”.

El Ministerio de Fomento admite que el decreto ley no se aplica debidamente. “El decreto, efectivamente, no funciona igual en cada comunidad, depende de las necesidades de cada comunidad”. Según la oficina de prensa del Ministerio, en la mayoría de comunidades el total de reuniones no pasa de cuatro convocatorias, y asegura que Cataluña no es la única donde solo se han celebrado dos encuentros. De las comunidades con tráfico aéreo más elevado —como Madrid, Baleares, Canarias, Andalucía y Valencia—, Cataluña es la que mantiene más inoperativo el comité. Un portavoz de Fomento justifica que las reuniones las convoca la secretaría del comité, que la ostenta Aena, y añade que las reuniones deben celebrarse por consenso y que cualquier miembro puede solicitarlas: “Todas las entidades que forman parte pueden pedir una reunión del comité, y la secretaría las valora”.

Aena responde que la convocatoria del comité es responsabilidad del Ministerio que controla el gestor aeroportuario: “Si se celebran pocas o muchas reuniones, esto es cosa de Fomento. Nuestra responsabilidad es convocar las reuniones cuando Fomento nos lo pide”, asegura un portavoz.

El Departamento de Territorio de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona también coinciden en señalar que la falta de actividad del comité de coordinación es responsabilidad de Fomento. Las administraciones catalanas apuntan que, ante la inacción de esta iniciativa estatal, se encuentran “los buenos resultados” del Comité de Rutas Aéreas de Barcelona (CDRA), en el que también participa Aena. “Es un ejemplo de colaboración y coordinación que funciona y que da frutos positivos”, según el Consistorio.

El CDRA se centra en la captación de nuevas rutas aéreas y el Departamento de Territorio considera que es una alternativa a la inactividad del comité de Fomento. La Generalitat destaca que se han encontrado “otros canales de coordinación” para afrontar problemáticas que han surgido en El Prat.

Fomento explica que el Ministerio ha llevado la iniciativa en situaciones de emergencia, como el “comité de crisis” que De la Serna convocó en agosto de 2017 para afrontar la huelga de trabajadores de seguridad de El Prat. El pasado julio se celebró en la Delegacón del Gobierno en Barcelona el encuentro de una comisión técnica de seguimiento de la situación en El Prat por las amenazas de huelga de la plantilla de empleados de Ryanair e Iberia. El Ayuntamiento de Barcelona quiere que esta comisión se reúna semestralmente.