Torra, sobre los políticos presos: “Esto no podrá funcionar hasta que estén libres”

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el presidente del Parlament, Roger Torrent, han leído este mediodía una declaración institucional conjunta para valorar el traslado de los políticos presos independentistas a las cárceles catalanas, que ha comenzado desde ayer. Torra ha insistido en que el acercamiento no responde a ninguna negociación política y ha remarcado que la normalidad en Cataluña “no podrá funcionar hasta que estén libres”.

"El acercamiento es una obligación legal, no una concesión. No es un gesto político y no forma parte de una negociación. No dejaremos de trabajar para lograr la liberación", ha asegurado Torra. "Están cerca de casa, pero no en casa", ha lamentado, por su parte, el presidente de la Cámara catalana.

La declaración ha sido leía con la fachada del Parlament de fondo y bajo un sol de justicia. Además de Torra y Torrent han participado los integrantes de los grupos parlamentarios de Junts per Catalunya, Esquerra, Catalunya en Comú-Podem y la CUP; algunos familiares de los políticos presos y representantes del mundo municipalista y de entidades soberanistas.

Ambos líderes han loado las figuras del exvicepresidente Oriol Junqueras; de los exconsejeros Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Quim Forn, Dolors Bassa; de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell y de los líderes de asociaciones independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. "Su único delito ha sido dar voz al pueblo de Cataluña", ha criticado Torrent, que ha insistido en el carácter pacifista y democrático de todos los presos.

Torra ha calificado a los presos y a los líderes independentistas huidos de la justicia española en otros sitios de Europa de “represaliados por el Estado español” y ha celebrado que con el traslado se "acaba un trato discriminatorio que nunca tuvo que existir". Sin embargo, ha hecho énfasis en que tener a los presos independentistas en cárceles catalanas no "acaba con el compromiso vital" de buscar su liberación y pasar la página judicial. "Mientras esta injusticia exista no nos daremos por satisfechos", ha alertado Torra.