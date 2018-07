Miércoles cinematográficos con EL PAÍS

El pasado viernes el proyector del espacio CentroCentro se encendió y ya no se apagará hasta septiembre. Cibeles de Cine ofrece durante todo el verano al menos una película al día bajo la bella cúpula de cristal de la sede del Ayuntamiento. EL PAÍS se suma a la celebración de esta propuesta lúdica y cultural con un ciclo que se celebra todos los miércoles. Películas clásicas, como El Apartamento, y actuales, como Handía, se irán sucediendo en la programación.

Este miércoles se exhibe el primer título del ciclo: Con faldas y a lo loco. Esta obra de Billy Wilder es definida por el experto en cine de EL PAÍS, Carlos Boyero, como “una comedia genial” en la que “todo está resuelto con ritmo, inteligencia y gracia”. El director, autor también de la excepcional cinta El Apartamento, reunió a Marilyn Monroe, Tony Curtis y Jack Lemmon. La interpretación de este último es para Boyero uno de los puntos fuertes de la película.

La siguiente cinta la firma Isabel Coixet: La librería. La delicadeza de esta historia la hizo merecedora del Goya a Mejor dirección y Mejor guion adaptado, pues está basada en la novela homónima de Penélope Fitzgerald. Se ambienta a finales de los años 50, cuando la protagonista quiere cumplir uno de sus sueños: abrir una librería en un pueblo de la costa inglesa.

Los lectores de EL PAÍS pueden participar en un concurso para conseguir una entrada doble para esta proyección o para alguna de las venideras de el ciclo. Solo es necesario registrarse en la web del diario y contar a qué película se quiere asistir y por qué antes del próximo viernes.

La siguiente opción para participar en el concurso es The Square, una película que mezcla la comedia y el drama con el controvertido mundo del mercado de arte. Su calidad la avala una Palma de Oro en el festival de Cannes 2017. El crítico de EL PAÍS Jordi Costa la clasifica de "comedia diabólica" que "ofrece toda una lección magistral regida por el humor".

Handia se proyecta el 25 de julio, cerrando la programación de este mes dentro del ciclo de EL PAÍS. La historia del gigante vasco, dirigida por Jon Garaño y Aitor Arregi, es un relato familiar de una belleza visual casi poética, no en vano logró 10 premios en la pasada edición de los Goya, entre ellos, el de Mejor actor revelación, para Eneko Sagardoy; Mejor Guion original y Música Original.

Cibeles de Cine todavía no ha desvelado su cartel para agosto y septiembre, pero el ciclo de los miércoles incluirá las películas Pulp Fiction, Tres anuncios en las afueras, Old Boy, Camarón y Call me by your name, además de la ya citada El apartamento.