El independentismo recibe con honores a su aliado lapón

Este lunes, onomástica de San Proceso –mártir cristiano del siglo I decapitado en Roma–, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha recibido en la sede del Govern al exdiputado finlandés y activista de Twitter Mikko Kärnä. Torra se ha reunido con Kärnä durante un tour por Cataluña en el que este defensor lapón de la independencia de Cataluña está siendo agasajado por autoridades y por un público entregado. “Gracias por vuestro inmenso trabajo”, le dijo ayer el expresidente Carles Puigdemont en un mensaje grabado, durante una conferencia en Mataró, en un teatro lleno hasta la bandera. Kärnä también ha sido recibido en el parlamento catalán por el vicepresidente de la Cámara, Josep Costa. “Sé que no es fácil, sé que comporta riesgos, pero los beneficiarios somos todo el pueblo de Cataluña y la libertad y la democracia, no solo en Cataluña sino en todo el mundo”, comentó Puigdemont sobre la acción de Kärnä. Torra ha querido reconocer este esfuerzo dedicándole una interpretación especial de música del carillón del Palau de la Generalitat.

El interés público de Kärnä por el proceso de independencia de Cataluña se remonta a septiembre de 2017, cuando de la noche a la mañana se convirtió en uno de los políticos europeos más activos en la denuncia de la acción de las fuerzas del Estado contra la consulta del 1-O y la proclamación de independencia. Los primeros tuits de Kärnä sobre Cataluña datan del 26 de septiembre de 2017, quejándose de un supuesto veto de Facebook porque no podía anunciar sus comentarios sobre Cataluña en esta red social.

El papel más relevante que ha tenido Kärnä en la política catalana se produjo el pasado marzo. Kärnä todavía era diputado, por la región de Laponia del Partido de Centro, cargo que tuvo que dejar el 11 de junio porque recuperó el escaño el diputado titular, el veterano Paavo Väyrynen. La agenda oficial de la Generalitat presenta a Kärnä como diputado. Este se define en las redes sociales como “vicediputado. Defensor de Cataluña y Laponia. «El monstruito finlandés» (solo para unionistas y federalistas)”. Como cargo electo, Kärnä fue el promotor de un grupo parlamentario de amistad con Cataluña. Fue precisamente este grupo el que invitó a Puigdemont a visitar Finlandia en marzo. Volviendo en coche a Bélgica, el expresidente catalán fue detenido en Alemania.

Amb el diputat finès @KarnaMikko hem parlat de valors europeus, de llibertat i de democràcia. La carillonista de #Palau, Anna M. Reverté, li ha ofert una benvinguda amb el poema simfònic #Finlàndia de @JeanJCSibelius, que hem escoltat des del Pati dels Tarongers. pic.twitter.com/DYtuQrGitm — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 2 de julio de 2018

Kärnä se ha caracterizado por su hiperactividad en Twitter, convirtiéndose en una celebridad entre el nacionalismo catalán pendiente de las redes sociales. Su primer tuit este lunes es un ejemplo del estilo provocador que lo ha hecho famoso: “¡Buenos días desde la República de Cataluña, su Majestad rey Felipe VI de España! Majestad, este país esta lleno de gente fantástica, pero no lo quieren como su rey. Ellos creen en la democracia. ¿Puede dejar el trono? Hágalo por la democracia”. Kärnä se dirige frecuentemente a Felipe VI en estos términos. En junio, cuando Torra anunció que la Generalitat rompía relaciones con la Casa Real, Kärnä tuiteó: “Buenos días, Su Majestad Felipe VI de España. Majestad, usted fue avisado. Usted no escuchó. El odio destruye a quien odia y usted eligió este camino. No hay nada peor que un rey ignorante y terco lleno de odio”. En marzo, también en Twitter, Kärnä escribió que Finlandia debía romper relaciones con España: “España es una tiranía franquista, no es una democracia real”.

La iniciativa más sonada de Kärnä fue una carta que envió a la FIFA pidiendo que la selección española de fútbol fuera excluida de todos los torneos internacionales. En abril, según recogió el diario Ara, Kärnä advirtió a Mariano Rajoy que su estrategia respecto a Cataluña estaba provocando que “la gente empiece a boicotear productos españoles y a no querer viajar a este país”.

El exdiputado finlandés ha tenido en los medios nacionalistas catalanes un altavoz constante. El digital El Nacional anunciaba su periplo en Cataluña con el titular “El esperado viaje de Mikko Kärnä a la «República de Cataluña»”. El consejero de Interior, Miquel Buch, y la diputada en el Congreso Míriam Nogueras se encontraron con Kärnä ayer domingo durante su visita a Mataró, organizada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC). Kärnä ha hecho pública su agenda de actividades hasta el próximo sábado, entre las cuales hay un debate en la Universidad Autónoma de Barcelona organizado por la ANC y una conferencia en la Delegación de la Generalitat en Girona.