Quim Torra y Cataluña, últimas noticias en directo

EL PAÍS

Roger Torrent, presidente del Parlament, ha afirmado que la Cámara no se "quedará de brazos cruzados" después de que el Tribunal Supremo no haya admitido la denuncia. Torrent ha apuntado que ya se "temía" que el Supremo alegara el defecto de forma paral presentar una denuncia para no aceptarla. Torrent sostiene que fueron los letrados del Parlament quienes asesoraron que se siguiera por esa via. "Intuiamos que el Tribunal se acogiera a esa excusa y ya trabajamos en otras opciones. No nos vamos a quedar pasivos", ha dicho. Informa Àngels Piñol