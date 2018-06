Sánchez fuerza al PSOE-M a aprobar las cuentas de Carmena para 2018

El criterio de la calle de Ferraz, donde se encuentra la sede central del PSOE —y el de La Moncloa—, se ha impuesto en el debate interno sobre la aprobación por el grupo municipal socialista de las cuentas de la capital para 2018. Una veintena de secretarios generales del PSOE de Madrid (PSOE-M) manifestaron a finales de mayo sus dudas sobre el proyecto presupuestario de Manuela Carmena. Pero, debido al nuevo escenario político, Ferraz ha acordado negociar con la alcaldesa. El grupo municipal dice que "todas las opciones están abiertas", pero fuentes socialistas afirman que las cuentas se aprobarán.

Madrid se convirtió en una pieza más en el encaje estratégico nacional del PSOE desde el pasado día 1. La moción de censura ganada por Pedro Sánchez —con los votos de Podemos y de los nacionalistas— hizo que comenzasen las negociaciones para renovar el pacto presupuestario con la alcaldesa. El grupo municipal socialista, completamente dividido, dejó en manos de Sánchez la decisión final. Y el pasado martes, tras dos reuniones, la ejecutiva regional decidió dar su visto bueno a las "negociaciones presupuestarias".

Acudieron a la primera reunión los ediles del PSOE-M; algunos dirigentes regionales, como el secretario José Manuel Franco, y los secretarios generales de distrito, el núcleo más crítico con la política económica del Ayuntamiento. "Había mucha gente", explican varios asistentes, que señalan que después de ese debate la ejecutiva volvió a reunirse. "Ahí acordaron dar vía libre a las negociaciones con Ahora Madrid", revelan.

Fuentes de la dirección municipal confirman que hasta el día 28 queda tiempo para presentar las enmiendas, y que los técnicos están trabajando en ellas. Pero niegan que la decisión final esté tomada: "Vamos a presentar enmiendas, y, en función de la respuesta que tengamos, vamos a tomar la decisión", aseguran. No obstante, otros dirigentes consultados señalan que acudir a una negociación es la antesala de una aprobación: "Si entras en una negociación, eso lleva implícito el sí".

En 2017, el PSOE corrigió el borrador presupuestario municipal con proyectos por un total de 100 millones. Pero este año el impacto será inferior: no superará los 20, reflexionan algunos socialistas. "Los márgenes son reducidos, pero el escenario político ha cambiado radicalmente", agregan. De hecho, hace tan solo un mes se daba por descontado el rechazo del PSOE a las cuentas. Los dirigentes locales abogaban por no refrendarlas, decepcionados por las promesas incumplidas, sobre todo en los barrios más desfavorecidos del sur —"solo han ejecutado un 15% de los 100 millones acordados", declararon—, y una mitad de los nueve concejales del grupo se preguntaba "qué sentido tiene aprobar unas cuentas habiendo proyectos no ejecutados en 2016 y en 2017". Dirigentes regionales respaldaban esa posición.

Sin embargo, otros dirigentes se inclinaban por apoyar a la alcaldesa. Su tesis pasaba por garantizar la estabilidad y facilitar los fondos para las mejoras en la ciudad. Consideraron que a un año de las elecciones tenía poco sentido torpedear el proyecto de Ahora Madrid. Y apostaron por aplazar la "rendición de cuentas" a la futura campaña electoral.

Tras la victoria de Sánchez en el Congreso, políticos del gobierno de Carmena no escondían su satisfacción. Se presentaba la última oportunidad para demostrar un cambio de rumbo con una inyección de fondos tras las restricciones del ministro Montoro. Fuentes socialistas confirmaron que Podemos, y el propio Pablo Iglesias, secretario de esta formación, presionaron a Sánchez, interesado en lograr estabilidad parlamentaria, para que desbloqueara las cuentas de Madrid.

¿Qué implica aprobar los presupuestos municipales? En primer lugar, que Ahora Madrid dispondrá de fondos para lanzar varios proyectos —12 escuelas infantiles, reformas de edificios y construcción de viviendas, entre otros— para los que solo necesita activar los pagos. Además, podrá agilizar las ayudas y subvenciones directas, fundamentales en año electoral.

Si el gobierno de Ahora Madrid aprueba todas las enmiendas del PSOE (algo que se da por descontado), el 11 de julio se ratificarán las cuentas en el pleno, y el gobierno municipal podrá invertir. Será el último gran apoyo a la alcaldesa por parte del PSOE, cuando solo falta un año para que se celebren los comicios.