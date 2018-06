Puig pide que la ola de solidaridad con el ‘Aquarius’ no pare y Europa actúe con políticas y no parches

La Comissió d'Ajuda al Refugiat del País Valencià (CEAR-PV) considera que la información que el Colegio de Abogados y las entidades especializadas ofrecieron a los migrantes del buque 'Aquarius' para explicarles los documentos que debían firmar fue un proceso "muy rápido", a pesar de que considera que se debería de haber hecho de forma "mucho más tranquila", puesto que muchos de los llegados no estaban en "capacidad plena" de decidir si ir a Francia o no.

"El Colegio de Abogados de València junto con las entidades especializadas estuvimos explicándoles qué era lo que iban a firmar, que ellos no lo sabían, pero se informa en grupo y muchas de las personas que llegaban por la costa no estaban en una capacidad plena para determinar si querían ir a Francia o no. Ha sido un proceso muy rápido, que entendemos que debería de haberse hecho de una forma mucho más tranquila", ha destacado Durá.

El coordinador ha explicado que la situación del Aquarius es especial porque a pesar de ser un salvamento como los que hacen los guardacostas en Andalucía, la forma del salvamento es distinta, porque vienen de costas lejanas. Y critica que el Estado español no ofreciera a los migrantes algún tipo de protección "más permanente" en el tiempo, como permisos de residencia por circunstancias excepcionales o protección subsidiaria por el hecho de haber salido de Libia, donde se "vulneran los derechos fundamentales más básicos reiteradamente".