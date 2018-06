La oposición se planta en una comparecencia de Carmena en la comisión de Cultura

Los tres grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid, el PP, PSOE y Ciudadanos, han evitado intervenir en un debate en la comisión de Cultura de este lunes porque, sostienen, el ejecutivo local "no facilita la información" y pervierte el funcionamiento de la comisión de Cultura para autopromocionarse. La alcaldesa, "sorprendida" por la reacción de las tres ediles, les ha pedido que le digan "exactamente" qué quieren y les ha ofrecido reunirse para que se lleven a cabo sus peticiones.

"No nos facilita la información hasta el mismo día y la necesitamos, dispone del orden del día como mejor le conviene", han reprochado este lunes las concejalas Mar Espinar (PSOE), Sofía Miranda (Ciudadanos) e Isabel Rosell (PP). En el comunicado, las tres ediles han destacado que la alcaldesa ha "pervertido" la comisión de Cultura para convertirlo en un "instrumento de autopromoción". También en otras comisiones municipales, la oposición lamentó tener acceso a la información solo pocas horas antes de la celebración de la comisión.

"No tenemos nada más que añadir ni nada más que escuchar mientras usted no cambie de actitud", han leído las portavoces de los tres grupos de la oposición. Aunque, tras la queja y su silencio durante la comparecencia, las tres ediles han permanecido en la comisión de Cultura para formular sus preguntas de control a la labor del gobierno municipal.

Por su parte, la alcaldesa ha afirmado que "no acaba de entender" qué es lo que la oposición quiere. "Me ha sorprendido un poco la actitud de hoy mismo", se ha quejado la regidora para, acto seguido, recordar a las portavoces de la oposición que ya les dio el programa completo de todas las actividades que se llevan a cabo en el área y que, aunque no les ha facilitado la presentación de hoy, "son datos que ya se conocen".

En el orden del día se encontraba una comparecencia a petición de la propia regidora con el objetivo de "presentar el proyecto Leer Madrid, sistema de señalización y orientación peatonal". Se trata de un proyecto inédito en la capital para ayudar, mediante el sistema digital de wayfinding, a los visitantes a que se orienten cuando tratan de llegar a un punto en la ciudad.

Leer Madrid comenzará, como proyecto piloto, en plaza de España, Gran Vía, Cerro del Tío Pío, Entrevías y paseo del Prado. Las placas y demás elementos estarán instalados en marzo de 2019 para hacer una primera evaluación en mayo del año que viene.