Dimite una concejal de Ganemos de la comisión municipal de Cultura

La concejal de Ganemos, Montserrat Galcerán, perteneciente al grupo considerado crítico con Manuela Carmena, ha dimitido este lunes de la comisión municipal de Cultura. La edil sostiene que se trata de una "decisión propia" y no vinculada al debate sobre el futuro de la Escuela de tauromaquia del Batán. El equipo de Carmena rescindió en el pasado diciembre el contrato con la asociación de maestros liderada por el torero José Miguel Arroyo (Joselito), interrumpiendo las clases de lidia. Ahora, el gobierno local está dispuesto a reconsiderar esa decisión y quiere negociar con los maestros el futuro de la instalación.

Galcerán, una de las ediles del gobierno municipal que acudía mensualmente a las comisiones de Cultura, ha decidido no acudir a la comisión en cuyo orden del día estaba una pregunta del PP sobre el futuro de la escuela municipal de tauromaquia Marcial Lalanda. Pero Galcerán, que es contraria a entregar dinero público a esa actividad, no ha participado en el debate. "Hemos decidido que me sustituya otro compañero. No hay ningún conflicto en medio con nadie. Es una decisión mía", ha explicado a EL PAÍS la edil.

La semana pasada, en el pleno del distrito de Moncloa-Aravaca, Galcerán se negó a apoyar la reversión del cierre de la Escuela de tauromaquia del Batán. La iniciativa se aprobó con los votos de la oposición, pero a este diario la edil señala que el "problema" no es tanto si "estar a favor o en contra de la tauromaquia", cuanto la financiación pública de esa actividad.

Según Galcerán, su dimisión de la comisión de Cultura no es un capítulo más en esta polémica. En conversación con este diario sostiene que las reuniones mensuales de la comisión de Cultura la privaban de tiempo que ella prefiere emplear en otros asuntos. "Llevo ya mucho tiempo en la comisión y creo que ahí no estoy desarrollando un trabajo particularmente importante. Y tengo muchas cosas, estoy además en otros consejos".

La concejal quiere quitar hierro al asunto. Ganemos, con otras formaciones municipalistas e IU, está manifestando ciertas discrepancias con algunas decisiones de la alcaldesa. Desde esta formación inciden en la necesidad de avanzar en más proporcionalidad y pluralismo interno. La pugna alcanzó niveles de tensión cuando Ganemos llegó a acusar a la regidora de gobernar con métodos "autoritarios". Ahora el conflicto sigue vivo y se juega en el tema de la aprobación presupuestaria. Ganemos, como IU y Madrid-129 (un total de al menos siete ediles de 19) rechaza dar su visto bueno a unas cuentas con recortes.

Después de anunciar el cierre de las instalaciones del Batán, y dar marcha atrás, el gobierno municipal ha explicado este lunes en la comisión de Cultura que reanudará las conversaciones con los representantes de los maestros de tauromaquia. El Ayuntamiento ofreció el espacio a la Comunidad, que lo rechazó al gestionar ya otra escuela en Las Ventas. Según el Ayuntamiento, la oferta que se hará a los maestros de la lidia será ofrecer un servicio compatible con "las distintas sensibilidades" de la sociedad ante la tauromaquia y también los contenidos culturales y simbólicos de esta actividad.