El alcalde de Verges niega ante el juez que incitara al odio contra la Guardia Civil

El alcalde de Verges, Ignasi Sabater (CUP), ha declarado este lunes en los Juzgados de La Bisbal d'Empordà como investigado a raíz de una denuncia interpuesta por la fiscalía por un supuesto delito de incitación al odio. Sabater ha asegurado que nunca tuvo intención de generar animadversión hacia la Guardia Civil cuando insinuó que podían estar detrás de la pinchada masiva de ruedas que se produjo la noche del 3 al 4 de octubre, dos días después del referéndum ilegal del 1 de octubre. El alcalde ha asegurado que su intención era "denunciar unos hechos totalmente inaceptables" y que "en ningún momento" quiso "incitar al odio". Su abogado, Benet Salellas, ha anunciado que este martes pedirá el archivo de la causa.

La fiscalía denunció a Sabater por un supuesto delito de incitación al odio contra "la nación española y el cuerpo de la Guardia Civil" a raíz de un atestado de la Benemérita que recogía unas declaraciones a varios medios acerca de que las más de 150 ruedas de coches pinchadas en Verges, Medinyà, Sarrià de Ter, Llagostera y Girona podían ser obra de miembros del Instituto Armado. Sabater dijo: “De día van uniformados y de noche se mueven de manera incontrolada”; “no lo puedo asegurar, pero no me sorprendería nada. El domingo no pudieron entrar en el pueblo porque estaba colapsado de tractores, jardineras y coches, pero hoy han podido”.

Sabater, que ha destacado que está "en el cargo" desde "la cultura de la no violencia”, ha explicado al juez lo que pasó la noche del 3 al 4 de octubre y que como máximo responsable del pueblo hizo de portavoz de la indignación de todos los vecinos que sufrieron los pinchazos de ruedas. En este sentido, ha querido dejar claro que “fueron vecinos de diferentes ideologías, no fueron pinchazos dirigidos”. Sus declaraciones, ha mantenido, “tenían la intención de denunciar unos hechos totalmente inaceptables e intolerables". "En ningún momento yo he incitado al odio a nadie, en ningún momento odio a la nación española ni a la Guardia Civil, no odio a nadie”, ha añadido Prueba de ello es, según él, que “ese mismo día como ayuntamiento" se hizo un acto en la plaza para pacificar los hechos y pedir a los vecinos que se tranquilizaran”.

Unas 200 personas, entre alcaldes y ediles de la CUP y ERC de localidades gerundenses, como Girona, Celrà, Vilademat, Begur, Torroella de Montgrí, la Tallada o Mieres han recibido al alcalde de Verges tanto a su llegada como a la salida del juzgado con varios minutos de aplausos y con gritos de “no estás solo”.