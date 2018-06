Puigdemont se muestra esperanzado de abrir un diálogo con Sánchez sobre Cataluña

Cauto, pero esperanzado. Así se resumiría la actitud del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, respecto al reciente cambio de Gobierno y nombramiento de Pedro Sánchez, tras la moción de censura contra Mariano Rajoy. Puigdemont ha urgido a Sánchez a abordar la crisis política catalana y ha admitido que en las últimas afirmaciones del líder del PSOE entrevé indicios que alientan la esperanza de que se pueda restablecer el diálogo entre ambas administaciones. “El discurso de Sánchez durante la moción es muy diferente al que él mismo había hecho días antes”, ha apuntado este viernes en una entrevista en Rac1.

Sobre la moción de censura y la elección de Sánchez, Puigdemont ha asegurado que “ha generado expectativas por encima de sus posibilidades". "Lo que importa no son las expectativas, son las políticas. De intenciones todas, pero de momento no se ha dado a conocer ninguna de las políticas, que continúan siendo las de Rajoy, al menos en lo que se refiere a Cataluña”. Y ha añadido que si se produceun encuentro inmediato entre los dos presidentes sería "una buena noticia”.

Puigdemont ha urgido al nuevo Gobierno español, que este viernes celebra su primer Consejo de Ministros, a entablar una negociación para solucionar el conflicto catalán. “Todo lo que sea driblar y hacer ver que el problema no existe, no será bueno”. Y se ha mostrado esperanzado ante un cambio de tono, mucho menos tenso, de Sánchez. “El discurso de Sánchez durante la moción es muy diferente al que él mismo había hecho días antes”.

No obstante, el expresidente catalán se ha mostrado cauto a la hora de valorar si con el Ejecutivo de Sánchez el nivel de diálogo será diferente que con el de Rajoy. “De momento, si hubiera que juzgar por las biografías de los ministros, es para echar a correr”. Concretamente, se ha referido al nuevo titular de Exteriores, el también catalán Josep Borrell, al que ha tachado de "ultra". “Es muy radical. Ha alimentado el conflicto. Yo estoy dispuesto a conceder a Borrell toda la gracia y esperar q que sus hechos hablen por él, y no sus opiniones, pero no hay que olvidar que ha tenido una actitud de irresponsabilidad política al crispar el ambiente e insultar cuando habló de la necesidad de desinfección y limpieza de Cataluña”, en alusión al independentismo. Igualmente ha valorado como "inquietante" la elección del Fernando Grande Marlaska al frente de Interior, y ha reprochado al de Cultura, Màxim Huerta, su falta de "respeto a las minorías" por unos tuits publicados.

República intacta

Sobre la nueva legislatura en Cataluña, Puigdemont ha considerado que tiene que haber un Govern y un Parlament que "vayan al límite de sus competencias y que den respuesta a la gente que desea una República catalana". "El referéndum lo hemos hecho y la decisión del Parlament [la declaración de la república] está intacta. La independencia se declaró y la república la tenemos que ir haciendo. Cataluña no es un país independiente porque no está reconocido, pero Cataluña quiere ser un país independiente”, ha abundado.

El expresidente catalán ha asegurado que la intención es agotar la legislatura y no convocar elecciones anticipadas. Además ha descartado presentarse en los próximos comicios.