Torra reclama que no se le pida renunciar al independentismo para dialogar

Quim Torra ha comparecido por primera vez ante la Cámara catalana en calidad de presidente de la Generalitat. Lo ha hecho para explicar la estructura del Govern y el cambio en algunas competencias dentro de los 13 departamentos. Sin embargo, el president ha usado su intervención para enviar un mensaje al nuevo jefe del Gobierno, Pedro Sánchez. “Pedimos que el nuevo Gobierno se avenga a tratar de manera urgente la cuestión catalana”, ha pedido Torra. “Nos piden que desistamos de nuestras ideas para poder dialogar. Si piden eso, es que no quieren dialogar”, ha asegurado el líder catalán.

“Nosotros seguimos. El anhelo a la libertad no se puede rendir. No hemos venido aquí a rendirnos, no es nuestro punto de partida”, ha asegurado Torra, reivindicando el resultado del referéndum ilegal del 1 de octubre. El presidente catalán ha insistido en la necesidad de dialogar y ha recordado que ese acercamiento se hace entre “los que tienen las convicciones propias más lejanas”. “Hay que tomar riesgos”, ha insistido Torra, en un mensaje directo a Sánchez.

En su discurso, el president ha recordado que el “objetivo vital” del Govern es el regreso de los políticos en prisión preventiva por unos supuestos delitos de rebelión y malversación y de los exconsejeros en el extranjero. Su plan es crear un comisionado para revisar los efectos de la aplicación del artículo 155. "La intervención ha generado indefensión jurídica, expedientes parados y subvenciones denegadas”, ha afirmado. Muy posiblemente mañana, en el segundo Consejo Ejecutivo, se nombrará a un comisionado para analizarlo.

En el turno de réplica, el socialista Miquel Iceta ha aclarado a Torra que nadie le pide que renuncie a su ideología ni "se rinda", pero sí le ha avisado que la negociación debe ajustarse al perímetro que marca la legalidad y no incurrir en errores pasados. De entrada, Iceta ha instado al president a no pedirle a Pedro Sánchez cosas que corresponden al poder judicial, en una clara alusión a la situación de los presos.

"El diálogo provechoso con el Gobierno de España debe respetar la legalidad y a la separación de poderes.Y no se puede exigir a un poder del Estado lo que le corresponde a otro", ha dicho. En un papel que será cada vez más relevante en este mandato, Iceta ha invitado a Torra a los cambios en los marcos institucionales que quiera impulsar lo sean con las dos terceras partes del hemiciclo cumpliendo así las directrices que marca el Estatut. "Necesitaríamos un compromiso solemne de renunciar a cambiar el marco institucional que no tenga el soporte que el Estatuto reclama", dijo. Paralelamente, le ha trasladado que defienden la "neutralidad del espacio público y las instituciones" para no violentar sensibilidades de todo el mundo.

Inés Arrimadas, líder de la oposición, en un tono muy diferente del de Iceta, ha advertido de que el Govern de Torra únicamente se va a dedicar al "victimismo y la confrontación" y ha vaticinado que cometerá los mismos errores que su antecesor. "Ustedes se dirigen única y exclusivamente a los que llevan el lacito amarillo. Y encima no se corta: ‘el símbolo del Govern es el del lazo amarillo. Cuánto contamina el lazo amarillo, empiecen a eliminarlo. Es el Gobierno del lazo para los que llevan el lazo”, ha señalado. "Si quieren dialogar, quiten la pancarta (en alusión a los políticos presos) de la fachada del Palau de la Generalitat.

Desde Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech ha asegurado que "no hay excusas para seguir defendiendo el 155".Y ha insistido en la necesidad de que en Cataluña también se rompa la dinámica de bloques entre independentistas y constitucionalistas. "Lo que es bueno en España, con un cambio protagonizado por las fuerzas independentistas, también lo es para Cataluña", ha dicho. La CUP, por su parte, ha criticado que Torra encabece un Govern que ha calificado de "autonomista". "Si quieren un proyecto de 70 diputados van por el mal camino", le ha advertido la portavoz anticapitalista, Natàlia Sànchez.