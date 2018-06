Cancelado un acto de Sociedad Civil Catalana tras la irrupción de grupos independentistas

Protesta contra el acto de homenaje a Cervantes organizado a SCC. ALBERT GARCIA | VÍDEO: ATLAS

Sociedad Civil Catalana (SCC), organización contraria al independentismo, ha suspendido un acto que organizaba este jueves en la Universidad de Barcelona (UB) tras la protesta de un centenar de personas autodenominadas antifascistas a las puertas del aula donde se celebraba el acto. Los llamados comités de defensa de la república, organizaciones y sindicatos juveniles independentistas habían convocado una marcha para denunciar la presencia de SCC en la universidad, una organización a la que tildan de "fascista".

Según un portavoz de SCC, el acto comenzó pese a la protesta. "Pero ha habido un momento en el que el rector nos pidió que nos fuéramos porque no podían garantizar nuestra seguridad", explica. Este portavoz señala que también pidieron al rector, Joan Elias, que autorizase la entrada de cuerpos policiales para custodiar el acto y garantizar la seguridad de los participantes en la conferencia pero, agrega este portavoz, la universidad rechazó su propuesta y terminaron por cancelar el acto y abandonar el recinto. Según SCC, se han producido algunas agresiones.

Los grupos independentistas se postraron ante el aula magna donde se celebraba el acto de SCC, un homenaje al escritor Miguel de Cervantes, e intentaron boicotear la conferencia con cánticos y pitos para interrumpir el acto. Al grito de "Fuera fascistas" y con pancantas que rezaban mensajes similares, han realizado caceroladas y lanzado consignas desde el inicio de las ponencias. "No podemos permitir que una entidad de ultraderecha, que ampara organizaciones abiertamente nazi-fascistas en sus manifestaciones, se apropien del espacio público y de educación pública para difundir sus ideas totalitarias y de odio", explicaba en las redes sociales el CDR Gòtic-Raval para llamar a la protesta.

Fuentes de la UB, no obstante, han matizado que no hay constancia de ninguna agresión a ningún participante en el acto de SCC y han puntualizado que el rector no intervino en ningún momento, sino que fueron otros miembros del rectorado los que aconsejaron al responsable de SCC que cancelasen el acto por la tensión que se estaba generando. Sobre la presencia policial, fuentes de la UB han confirmado que "ya había mossos d'esquadra de paisano, que abrieron un pasillo para que saliesen todos los participantes". Fuera del recinto, en la calle, había agentes de la policía antidisturbios.