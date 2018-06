Cientos de ganaderos, agricultores y cazadores salen a la calle en “defensa del rural”

Centenares de ganaderos, silvicultores, agricultores, cazadores, pescadores y mineros han aunado fuerzas este domingo en una manifestación en Santiago en la que han denunciado "el abandono" del rural y han alertado de las consecuencias para el sector de la normativa de la Xunta sobre la limpieza de fincas para evitar incendios.

La manifestación se ha iniciado en la Alameda de Santiago, en torno a las once de la mañana. Bajo el lema "Creamos vida en el rural, no somos el problema, somos la solución", los participantes han proclamado que "en el rural caben todos" y han reivindicado el hecho "histórico" de la unión de más de 70 organizaciones de sectores que abarcaban desde el forestal hasta el cinegético. De este modo, en la movilización, encabezada por Unións Agrarias, se han puesto de manifiesto distintas problemáticas del medio rural, desde las consecuencias de la última normativa sobre franjas forestales contra incendios, a la Política Agraria Común o el desprestigio social de la caza. Tanto el sector forestal como el agrario han alertado, en primer término, de la "preocupación" existente sobre la norma sobre limpieza de fincas y la amenaza de multas para los propietarios que no cumpliesen con las franjas de seguridad a partir del 1 de junio.

Xosé Manuel Iglesias, el presidente del Clúster de la madera de Galicia, ha advertido que "es imposible poner sobre las espaldas del habitante del rural la limpieza de un territorio que es de uso público, eso hay que gestionarlo, o generando economía o prestaciones, ni con todos los recursos se podrá ejecutar el plan, ni en un plazo tan corto para limpiar ni recoger".

Al respecto, ha añadido que en el rural "hay personas mayores trabajando todos los días con la motosierra". "Aún no sé cómo no se producen más accidentes, la gente está preocupada, creen que va a haber denuncias, multas", ha añadido. Una situación, derivada del nuevo plazo establecido del 1 de junio, que ha asegurado que está provocando "colapso en la limpieza de las fincas", porque el sector no tiene capacidad para recoger la madera que se está generando.

También desde Promagal, la federación de productores de madera de Galicia, su presidente, Ramón Reimunde, ha censurado la normativa de la Xunta y, de forma concreta, las distancias establecidas, que tacha de "excesivas".

Específicamente, ha criticado las franjas "de 15 metros de protección en los ríos" y de 10 metros en las carreteras principales. "Estamos muy preocupados por las distancias, las establecidas a las casas y núcleos urbanos son bastantes razonables y hay que defender eso, otra cosa son las carreteras y los ríos, porque si hay fuego, no van a valer de nada", ha aseverado.

Como alternativa, propone que la administración "expropie" los terrenos que se sitúan en las franjas de las carreteras, al entender que, "si no, la Xunta se va de rositas, pone una ley y quien tiene que pagar los costes es el propietario, que no puede producir madera y tiene que gastar dinero en desbrozar". Además, la falta de explotación de los terrenos que se sitúan en las franjas de protección de las carreteras y que suman, según sus cifras, cerca de 100.000 hectáreas en Galicia, provoca que no se obtengan "unos 50 millones de euros".

Desde Unións Agrarias, su secretario xeral, Roberto García, ha puesto el foco en la reclamación de una mayor implicación de la administración en la defensa del sector rural, alertando de que "el gran enemigo del rural no son los pescadores, los cazadores o los silvicultores, el gran enemigo del rural es el abandono" y que "la ausencia de ganaderos y agricultores, que son los que permiten que las olas de incendios se puedan atajar".

El responsable de Unións Agrarias ha puesto también en el punto de mira la negociación de la Política Agraria Común en la Unión Europea, exigiendo que desde España se luche por mantener "un estatus presupuestario en el futuro de la PAC", para evitar que en "Galicia se sigan cerrando aldeas que gestionará el fuego y el jabalí".

Desprestigio social de la caza

Pero además de los sectores agroganadero y forestal, en la manifestación se han dado cita numerosos colectivos vinculados a la caza en Galicia, que han defendido su historia "ancestral" y su vinculación al medio rural gallego.

"Los cazadores no votaremos a traidores" o "Sí a la caza como deporte", han sido distintos lemas que se han podido ver en la protesta. Con su presencia, han denunciado el "desprestigio social" de la caza y han reclamando que se cumplan sus "derechos". "Consideramos que tenemos derechos, como los de otros que van al monte a por setas o a andar en bicicleta", explicó uno de los participantes, Joaquín Soria.

La movilización también ha estado apoyada por el portavoz del grupo socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, que ha reivindicado que en el rural puedan "convivir todas las actividades". Preguntado sobre la socialista gallega Pilar Cancela, que suena en las quinielas como posible Ministra de Agricultura del nuevo Gobierno, ha señalado que se trata de "una competencia expresa de Pedro Sánchez". "Espero que haya presencia gallega y que el gobierno asuma una agenda gallega", ha zanjado.