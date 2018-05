Maestre no aclara por qué una asesora municipal oculta en el Portal de Transparencia su pasado profesional

La portavoz municipal de Madrid, Rita Maestre, ha hecho caso omiso al hecho de que una asesora del gobierno de Ahora Madrid, Rosa Domínguez, obvie en su perfil en el Portal de Transparencia que fue presidenta de un grupo cooperativo beneficiado, en estos últimos tres años, con 2,2 millones en contratos y subvenciones. La edil ha dicho en la rueda de prensa después de la junta de gobierno que no quiere comentar "los currículos que están en el Portal de Transparencia", después de afirmar que el ejecutivo de Ahora Madrid, liderado por Podemos, es el más transparente que ha habido "nunca antes".

"No voy a comentar todos los contratos del Ayuntamiento de Madrid ni los currículos que están en el Portal de Transparencia. Entiendo que todo es correcto y que no hay ningún tipo de conflicto de intereses, a diferencia de lo que se ha producido anteriormente en este Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y en el Estado con otros partidos en el gobierno. En este sentido, no hay nada más que comentar", ha zanjado la edil.

Domínguez, actual asesora en el distrito de Fuencarral-El Pardo, dirigido por el edil Guillermo Zapata, desempeñó desde 2013 hasta 2016 (año en el que entra en el equipo de gobierno de Ahora Madrid) la presidencia del grupo cooperativo Tangente, como ha adelantado EL PAÍS. El pasado martes, tanto la asesora como el Ayuntamiento se negaron a explicaron por qué Domínguez (que en 2015 participó en un acto electoral de Ahora Madrid) no menciona su paso por esa sociedad, ahora en el centro de las investigaciones periodísticas sobre lazos entre el ejecutivo de Manuela Carmena y varias cooperativas.

En ese portal, Domínguez se limita a mencionar que desde 2010 a 2016 desempeñó el cargo de "socia trabajadora, consultora, evaluadora y formadora" en la empresa "Consultoría Social y Educativa" (CSE). También menciona su paso por Catep Intervención Social, desde 1995 a 2009. Fuentes de Tangente negaron todo tipo de vinculación con el ejecutivo, y que Domínguez fue elegida presidenta para cumplir con la normativa, que les obliga a nombrar como representantes a un presidente, vicepresidente y secretario.

"Transparencia" es un término que recorre 71 veces el programa electoral de Ahora Madrid. Con apartados dedicados a este asunto, como el de "instaurar principios de transparencia y accesibilidad de la información pública". Y la promesa de "publicar las agendas de cargos públicos, sus currículos vitae y rentas, así como los protocolos e informes en los que basen sus decisiones". La asesora sigue sin corregir su perfil público en el portal del Consistorio, añadiendo su cargo de presidenta del grupo Tangente.

Después de la tensa sesión del pleno de ayer en la que el PSOE impidió activar una comisión sobre los contratos a cooperativas vinculadas al ejecutivo de Manuela Carmena, Maestre ha tildado de "fuegos de artificio" y "podredumbre institucional" las acusaciones de partidos como el PP y Ciudadanos.