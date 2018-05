Torra pide ayuda a los empresarios para dialogar con el Gobierno

Quim Torra ha abierto esta tarde las jornadas anuales del Círculo de Economía con un mensaje conciliador hacia los empresarios reunidos en Sitges (Barcelona). El president ha defendido su opción por la independencia pero ha insistido en la necesidad de un “gran debate nacional” para buscar una salida política al conflicto catalán. “¿No es el momento que independentistas y no independentistas pensemos, desde nuestras posiciones, que estamos defendiendo lo mejor para nuestro país?", ha defendido Torra. El presidente catalán, que no aceptó preguntas, ha pedido a los empresarios que intervengan para facilitar un diálogo con el Gobierno central.

“Estamos a su disposición para iniciar el diálogo”, ha dicho Torra para concluir su intervención ante los empresarios reunidos en Sitges. El presidente catalán ha defendido ante los asistentes a la sesión inaugural que su opción de futuro es la independencia pero se ha abierto a debatir de una manera más amplia una salida política para la situación en Cataluña. “Ustedes saben lo que yo pienso y defiendo, el mandato democrático del 1 de octubre. Pero sé también que una parte importante del país no cree que sea el momento o está dispuesto a escuchar propuestas", ha asegurado. "Si decidimos entre todos, será mejor”, ha añadido.

El presidente ha intentado mostrar su perfil más económico, reivindicando su pasado como alto directivo de una compañía de seguros Suiza. Un país, que ha recordado, "practica un verdadero federalismo". "Tenemos un país que necesita adaptarse a las nuevas demandas del entorno, a la competitividad, a las necesidades de sus ciudadanos. Se parece mucho a una empresa. Y aquí hemos tenido a un Estado español en contra de los intereses de Cataluña", ha dicho el president. Y ha recordado los retrasos crónicos en el Corredor Mediterráneo o la inversión en Cataluña de 4.000 millones anunciados por Mariano Rajoy hace meses y de los que, dijo, "no se ha visto un euro".

Torra ha abrazado la propuesta del Círculo, que entre otras cosas pide al conjunto de partidos encontrar “las vías legales” para “encauzar” las “legítimas aspiraciones y preferencias de la población”. El presidente catalán ha calificado esta propuesta de “valiente” y ha pedido que también se exponga a los representantes del Gobierno central que asistan a las jornadas, que se extenderán hasta el sábado. Teóricamente, Rajoy, tenía que clausurar el encuentro pero la moción de censura presentada por el PSOE ha alterado los planes.

El presidente de la Generalitat no se ha referido durante su intervención a la moción que se está debatiendo en el Congreso. Torra tampoco ha respondido, como es habitual, las preguntas de los asistentes. Desde la organización y desde el entorno del president han explicado que, como aún no hay Govern y plan de gobierno, entonces no tenía sentido abrir un turno de palabras ante una propuesta económica que aún no estaba oficialmente puesta en marcha.

El presidente del Círculo, Juan José Brugera, ha pedido a Torra "el mayor de los esfuerzos para abandonar el frentismo en Cataluña, que se está traslandando a la ciudadanía".