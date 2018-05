Iceta niega que Sánchez negocie la moción de los secesionistas

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha hecho este lunes una cerrada defensa de Pedro Sánchez y ha elogiado la moción de censura a Mariano Rajoy presentada por el líder de los socialistas españoles que ha respaldado de manera unánime la ejecutiva del partido.

"La moción es una obligación democrática total y absoluta, ante la evidencia de que el PP es imposible que se separe de una hipoteca de la corrupción", ha dicho Iceta. El líder socialista catalán ha roto su tradicional moderación para calificar de "vergonzoso" e "indignante" que se acuse al secretario general del PSOE de entrar en un "mercadeo" con los independentistas para lograr su apoyo en el Congreso. "Eso no se va a producir y no va a haber pactos oscuros", ha añadido.

"La moción de censura no ha de ser un intercambio de medidas, sino que decide entre que gobierne Sánchez o que siga Rajoy. Futuro o pasado, limpieza o corrupción, diálogo o monólogo, progreso o retroceso", ha dicho Iceta, que ha recordado la coherencia del secretario general del PSOE cuando renunció a su escaño después de que perdiera la batalla en el comité federal en contra de apoyar la investidura del líder del PP.

"Pedro Sánchez no dudó en apoyar al Gobierno cuando se puso en riesgo la integridad territorial de España y ha demostrado que es capaz de distinguir entre los que son las políticas del Gobierno y las cuestiones de Estado. por eso me parece intolerable que ahora se quiera ver la moción de censura como una negociación", ha añadido Iceta.

Los socialistas catalanes, ha añadido, no le plantearán al líder del PSOE ninguna exigencia con concreta durante el debate de la moción de censura porque están seguros de que bastará con la "coherencia" demostrada en los últimos meses. "Solo el candidato puede concretar compromisos, no tiene sentido que le pidamos algo antes y no habrá diálogos previos a la moción", ha dicho Iceta.

El líder del PSC ha recordado que durante el debate de la moción de censura Sánchez no variará un ápice sus planteamientos sobre la salida a la situación política: defensa de la integridad territorial de España, la Constitución como marco de convivencia y el cumplimiento de la legalidad.

Por eso ha descartado que Sánchez haga ofrecimientos a los independentistas para lograr su apoyo, como un posible acercamiento de los líderes secesionistas encarcelados o un trato benevolente de la justicia. "No podemos repetir errores y prometer cosas que están pendientes de decisiones judiciales", ha dicho Iceta, quien ha remarcado que España se encuentra en "una situación excepcional que requiere una medida excepcional", como es la moción de censura.