Recuperado uno de los dos cuerpos sepultados en el edificio en obras de Madrid

Los equipos de rescate de los bomberos de Madrid han localizado uno de los dos cuerpos sepultados tras el derrumbe de la estructura de un edificio en obras en el número 19 del paseo del General Martínez Campos de la capital tras dos días de búsqueda, según ha confirmado la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Se trata de José María Sánchez, de 56 años, natural de Malpartida de Plasencia (Cáceres).

Fuentes municipales han explicado que el fallecido es el que estaba trabajando en la quinta planta. El concejal de Seguridad, Javier Barbero, ha explicado que la víctima ha sido identificada gracias a que llevaba encima la documentación. "Según los datos que nos han ofrecido los bomberos, no ha sufrido nada. Le cayeron gran cantidad de escombros y sufría heridas incompatibles con la vida a consecuencia de la enorme caída que sufrió", ha destacado el edil.

La luctuosa noticia ya ha sido comunicada a la familia, que se encontraba en el cercano convento de San Vicente de Paul. "Se lo hemos dicho de la manera más adecuada posible, a través de los psicólogos, con mucha prudencia", ha explicado Barbero.

La alcadesa ha calificado el hallazgo del cuerpo como "mala noticia" y ha querido mostrar "la solidaridad y el cariño de todos los madrileños" con la familia de la víctima. "Teníamos la esperanza de encontrarlos con vida. Era difícil, pero no ha sido posible. Lo lamentable es que sucedan accidentes laborales tan dramáticos, de personas que entran a trabajar un día y no salen. No debería haber pasado", ha lamentado Carmena.

Los bomberos continúan con las labores de desescombro para intentar recuperar el otro cuerpo. Se trata de Agustín Bello, de 42 años y vecino de Parla. "No hay datos en torno a dónde poder ubicar la segunda persona, porque no se saben las causas del mismo. Se va a trabajar con la misma celeridad y la misma prudencia que se ha hecho con José María", ha avanzado el concejal de Seguridad. Los responsables de emergencia están a la espera de que acuda al lugar el juez de guardia para que este decrete el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto Anatómico Forense, en la Ciudad Universitaria. Allí se le practicará mañana la autopsia.

El accidente, cuyas causas se desconocen por ahora, se produjo el 22 de mayo a las 16.40, cuando el forjado de la séptima planta del edificio cayó hasta la segunda planta, provocando el colapso de la estructura hacia el patio interior del edificio.

La búsqueda de los obreros, en la que se han retirado toneladas de escombros y que ha implicado a 70 bomberos y el uso de perros y robots, ha sido más larga de lo deseable dado que la estructura del edificio era metálica y había vigas incrustadas en los escombros. Esto obligó a los bomberos a retirarlas poco a poco mediante cortadores de plasma y lanzas térmicas, según explicó el Jefe de Bomberos, Eugenio Amores. Para evitar el colapso del inmueble, también se tuvo que desmantelar la parte superior del bloque, para lo que se utilizó una grúa de grandes dimensiones con un brazo articulado.

La Fiscalía Provincial de Madrid abrió el miércoles una investigación para esclarecer las posibles causas del desplome.