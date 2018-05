Conesa se perfila para liderar el Port de Barcelona tras el escándalo del 3%

Las posibilidades de que Mercè Conesa (Terrassa, 1968) sea la presidenta del Puerto de Barcelona se juegan también en el terreno electoral. Fuentes de Junts per Catalunya no desmienten que la alcaldesa de Sant Cugat tenga muchos números para ocupar el cargo pero recuerdan que la situación es muy volátil. Está por verse, por ejemplo, cómo queda la imagen de Conesa tras la operación policial de ayer para recabar documentación sobre el supuesto desvío millonario de fondos de la Diputación destinados a programas de cooperación. Si bien las investigaciones son sobre el anterior mandato, la actual presidenta del ente tuvo que dar la cara ayer. En el PDeCAT preocupa además que una de sus principales bazas deje un cargo con mucho arraigo y presencia en el territorio a un año de las elecciones municipales. Conesa es, además, la presidenta del consejo nacional del partido, si bien no estaría afectada por el régimen de incompatibilidades. También se abre el debate sucesorio en la Diputación: los mejores posicionados son Marc Castells y Meritxell Budó.