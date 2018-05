Torra pide un dictamen jurídico para desencallar la conformación del Govern

El acto de posesión de los nuevos consejeros del Govern de Cataluña estará en stand by hasta que el Gobierno central no explique a la Generalitat cuál es el sustento jurídico tras su decisión de no publicar los decretos de nombramiento de los consejeros en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC), explican funtes del nuevo Ejecutivo catalán. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido a la comisión jurídica asesora del Parlament un dictamen para conocer las opciones que permitirían la publicación de los nombramientos, la toma de posesión y la formnación del nuevo Gobierno.

Si bien el pasado sábado la Generalitat había anunciado que la ceremonia se realizaría hoy miércoles, el acto no está oficialmente convocado e incluso personas que han sido nombradas no habían recibido ninguna indicación al respecto. Las diputadas republicanas Teresa Jordà y Ester Capella, que participan en el debate de los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso.

Torra envió ayer una carta a Rajoy en la que pedía que detallara por qué se impide publicar los nombramientos en el DOGC, un paso obligatorio para que se pueda realizar la toma de posesión y así levantar la intervención del artículo 155 de la Constitución. Los asesores jurídicos del president y varias asociaciones de juristas creen que la publicación es un acto debido, un puro trámite que se ha de cumplir.

Evitar que los decretos salgan en una publicación oficial es el camino que el Gobierno central ha pactado con el PSOE y Ciudadanos para evitar que los exconsejeros en prisión preventiva por unos supuestos delitos de rebelión y malversación y los huidos de la justicia española en Bruselas repitan en sus cargos.

De momento, La Moncloa no ha respondido a la carta de Torra. Y hasta que esto no suceda, la Generalitat no piensa desobedecer ni continuar con un acto de posesión que no iría a ningún lado. Si se realizara, podría cometerse un delito de usurpación de funciones. El Tribunal Supremo negó a Josep Rull y Jordi Turull, recluidos en la prisión de Estremera, el permiso para quedar en libertad condicional y poder tomar posesión y ejercer sus cargos. Las diputadas republicanas en las Cortes desconocían los detalles sobre el posible acto y participan en el debate de los Presupuestos Generales del Estado.

El presidente Quim Torra mantiene su agenda del día con una reunión, a las 12 del mediodía con el grupo parlamentario de Junts per Catalunya en la Cámara, a la que está previsto que asista, por vídeoconferencia, el expresidente Carles Puigdemont.