El plan para recuperar la tarea atrasada por la huelga judicial se demora hasta septiembre

El plan para recuperar el trabajo atrasado a raíz de la huelga indefinida de los funcionarios de justicia dependientes de la Xunta que se inició el pasado 7 de febrero no podrá "materializarse" al menos hasta septiembre debido a las vacaciones de verano, según han alegado el Gobierno gallego y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Dicho plan requerirá "un importante esfuerzo económico" y la participación de jueces, fiscales y secretarios judiciales, por lo que es precisa y se "reclamará" la "implicación" del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), han añadido el vicepresidente gallego, Alfonso Rueda, y el presidente del alto tribunal, Miguel Ángel Cadenas este martes en Santiago.

Rueda señala que para estas labores se tendrá en cuenta a la Fiscalía, a los letrados de la Administración judicial, a los abogados, a los procuradores y a los tres sindicatos que validaron la oferta que la Xunta planteó en la mesa sectorial. Cadenas ha incidido en la importancia de que el plan, cuando se lleve a cabo, sea "realista" y se ajuste a las necesidades diferenciadas de cada jurisdicción. Ha apuntado a las jurisdicciones social y penal como las de mayor afección, antes de remarcar que "hay zonas muy afectadas". Los últimos datos que maneja, de principios de mayo, apuntan a más de 17.000 juicios aplazados en toda Galicia.

"Ahora, hay que poner al día el servicio de notificación y reparto para ver la pendencia real en cada órgano", ha esgrimido el presidente del TSXG, quien ha abogado por "caminar con cabeza y despacio, y con el principio de realidad". Preguntado por el coste que tendrá el plan y la duración del mismo, Rueda ha explicado que todavía no se puede concretar y ha recordado que participar en él tendrá un carácter "voluntario" para los trabajadores.

La reunión se celebrado mientras jueces y fiscales han protagonizado una jornada de huelga en toda España que en Galicia ha sido un "éxito rotundo", según han calificado las asociaciones convocantes, informa Europa Press. Estos colectivos calculan que el porcentaje de seguimiento es similar al del resto del Estado, alrededor de un 50%, con una "fuerte" afección a los juzgados, en los que solo se han celebrado procedimientos importantes de medidas cautelares o juicios con preso.

Según los datos aportados por el Tribunal Superior, han sido 166 los jueces y magistrados que han secundado la huelga del total de 342 que ejercen en los juzgados gallegos. Debido al paro se han suspendido 146 actuaciones judiciales, entre juicios y declaraciones, y de ellas 135 se han producido en juzgados y 15 en audiencias provinciales.

Reunión con sindicatos

La Dirección Xeral de Xustiza de la Xunta se sentará este miércoles con los sindicatos SPJ-USO, UGT y CC OO, los tres que aceptaron el acuerdo con el Gobierno gallego para parar la huelga de los funcionarios judiciales, con el fin de "ratificar" y "empezar a desarrollar" el pacto. Pese a que la convocatoria no ha sido retirada y hay centrales sindicales que no respaldan ese pacto (AXG-CUT, CIG, STAJ y CSIF), Rueda ha dado por terminado el conflicto. "Ya no hay huelga en la justicia", ha dicho.

Fuentes de las organizaciones firmantes del acuerdo con la Xunta consultadas por Europa Press han avanzado que acuden al encuentro con el objetivo de que el Gobierno gallego "cumpla" lo comprometido en su propuesta y lo haga "ya". "Queremos que el acuerdo se concrete por anualidades, lógicamente, y hay que cobrarlo desde el 1 de enero. No está especificado que sea desde la firma del acuerdo", remarcan. Del mismo modo, han advertido que "la firma que se pueda estampar" este miércoles no significa que para la Administración "vaya a ser un camino de rosas", puesto que "tiene que cumplir" lo comprometido y será vigilada por una comisión de seguimiento.