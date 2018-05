Mascarell se abre a entrar en la batalla por Barcelona

Hubo que esperar una hora y doce minutos. Fue en la última frase de su conferencia, Manifest Barcelona, cuando el ex consejero de Cultura de la Generalitat Ferran Mascarell, desveló sus intenciones: “Me podría plantear participar en unas primarias abiertas”. Es decir, que el también ex concejal del Ayuntamiento de Barcelona se abre a entrar en la batalla por la alcaldía de la capital catalana pese a que hace tres semanas, cuando este diario publicó que preparaba una charla él negó con vehemencia una candidatura. Se batiría entonces con la alcaldable del PDeCAT, Neus Munté; con el de ERC, Alfred Bosch; y con el filósofo Jordi Graupera, que también ha llamado al independentismo a presentarse unido.

Mascarell expuso su idea en el Ateneu Barcelonès: un proyecto “de diálogo del soberanismo para la gran mayoría, para ganar 21 concejales, para hacer de Barcelona un proyecto social”. Porque las municipales de 2019 “tendrán un trasfondo nacional, pero también deben tenerlo social”.

El ex consejero de Cultura —primero con el Gobierno tripartito y luego con CiU— se desmarcó la propuesta lanzada por Graupera: una candidatura que agrupe al independentismo y recoja el espíritu del 1-O. Mascarell apuesta por hablar de ciudad y no solo de nacionalismo.

No al ‘populismo’

Primero Mascarell se refirió a Ciudadanos: “Hay que hablar de proyecto de cambio y renovación para afrontar el populismo nacionalista de Estado que quiere aterrizar en Barcelona sin hablar nada o poco de ciudad”, dijo al partido de Albert Rivera sin citarlo, que baraja que su alcaldable sea el ex primer ministro francés Manuel Valls. Luego, también sin citarle, se refirió a Graupera: “El soberanismo catalán tiene que afinar la estrategia y no caer en el populismo” para evitar “una batalla de frentismo y dividir”.

Mascarell aseguró que cuenta con “un pequeño equipo de confabulats per Barcelona”. En la sala estaban el ex presidente de la Generalitat Artur Mas y la alcaldable del PDeCAT, Neus Munté, que este miércoles tiene previsto reunirse con el ex presidente Carles Puigdemont en Berlín.