La PAH presiona a Colau para copiar el sistema de vivienda social de alquiler de París

Brossat recuerda el origen de la reforma: “Al principio, los empresarios protestaron. Pero saben que, si una empresa no cumple, el Ayuntamiento de París no le da autorización para construir. Con el precio al que el Consistorio paga el metro cuadrado, las constructoras no pierden dinero. Fue una medida innovadora que no apoyó la derecha, pero que ahora no modificarían e incluso han copiado en Burdeos, donde gobierna el conservador Alain Juppé”.