En Marea pide el cese del jefe de Minas de la Xunta por el caso de la cantera abierta en un parque natural

El Grupo Parlamentario de En Marea ha acusado a la Xunta de "subordinar" las decisiones medioambientales a "intereses" de las empresas, como los "proyectos mineros" o el complejo pastero de Ence, y ha reclamado "cesar" al responsable de Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces, por el caso concreto del parque natural Serra da Enciña Lastra en Ourense.

En rueda de prensa este miércoles, el viceportavoz del grupo parlamentario, Antón Sánchez, y el diputado Marcos Cal, expusieron varias situaciones con respecto a proyectos empresariales a modo de lo que ellos consideran ejemplos de por qué no se llevan a cabo otras políticas de protección del medioambiente. "¿A quién beneficia que las directrices del paisaje no estén aprobadas?". Esta fue la pregunta formulada por Marcos Cal para introducir el debate y concluir que si el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no cumplió el anuncio de que estarían aprobadas en 2017 es porque "el motivo principal" es "beneficiar" proyectos empresariales.

Marcos Cal ha recordado que las directrices hace dos años que se pusieron a exposición pública y se cumplió el año y medio desde que Feijóo dijo que se "iban a aprobar", ya que solo tenía pendiente la evaluación ambiental. Pero, ha censurado, "sigue sin cumplirse". "El PP está instalado en la ilegalidad", ha reprochado Cal, quien en rueda de prensa mostró varias fotografías del paisaje gallego que, según dijo, las directrices "no permitirían". Enseñó, de este modo, la fábrica de Ence en la ría de Pontevedra, un bosque de eucaliptos, la balsa de residuos tóxicos de Neme y la instalación de "megatorres" eléctricas en Laxe, junto con la mina de Touro.

De este modo, denunció una "connivencia político-empresarial" y ha advertido de que proyectos empresariales "están determinado las políticas medioambientales y paisajísticas". "Venimos denunciando varios casos consecutivos donde se observa la complicidad de la Xunta, de la Dirección Xeral de Minas, con actividades mineras", ha secundado, por su parte, Antón Sánchez. En concreto, el viceportavoz de En Marea se ha referido a la sentencia del TSXG sobre "la falta de información" a los vecinos en cuanto a la mina de Corcoesto, la "desinformación" sobre la Mina de Touro de la defensoría del Pueblo o la "obstrucción de información admitida por la ONU" en cuando a las balsas mineras. "Es un modus operandi constante de trabajar a favor de las empresas mineras", ha apuntado.

Antón Sánchez se hizo eco del caso de la cantera caliza en la Serra da Enciña Lastra, al respecto de lo que la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) ha denunciado que hace años que ha pedido información sobre los planes anuales de labores, que tiene obligación de presentar desde 2002, y no se los han entregado.

Por intermediación del Valedor do Pobo, institución a la que se recurrió por la falta de respuesta, no obtuvieron tampoco esa documentación. Y finalmente, hace un mes se les entregaron algunos documentos desde 2015 hasta el momento (no los planes de labores), pero Antón Sánchez ha indicado que, al menos, debería haberse cumplido este trámite desde 2006.

Por eso, se ha preguntado por qué no se ha entregado la documentación completa y, de deberse a que no existen tales planes, por qué no se incoó el expediente de pérdida de derechos mineros en todo ese periodo. Para poder iniciar ese expediente es únicamente necesario que pasen seis meses sin actividad, y sumarse que no haya esa planificación anual. El diputado de En Marea ha advertido de que, a raíz de la nueva solicitud para reiniciar la actividad en esta zona, esa documentación es fundamental puesto que "no se podría abrir una mina 'ex novo'" en ese parque natural. "Hay sospechas fundadas de que estuvo inactiva", a advertido Antón Sánchez, quien ha manifestado que "sospechosamente no se entregó la información completa", la cual, inicialmente "negó" la Secretaría Xeral de Minas.

"Pedimos el cese el señor Ángel Bernardo Tahoces. La Xunta no puede amparar a quien se pone del lado de estas empresas y en contra de la protección ambiental", ha insistido Antón Sánchez, quien ha insistido en la "subordinación completa de (la Consellería) de Medio Ambiene a (la Secretaría Xeral) de Minas".