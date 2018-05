El FIB de Benicàssim enfila su cuenta atrás

Veintisiete nuevas confirmaciones y el cartel detallado por días impulsan la cuenta atrás para el Festival Internacional de Benicàssim (FIB) 2018, que sumará en el recinto de conciertos del municipio castellonense su edición número 24. Del 19 al 22 de julio. Y con la previsión de superar los 177.000 asistentes del año pasado. El que abrió una nueva “era dorada” para el FIB –en palabras del propio director, el británico Melvin Benn- que el certamen quiere exprimir al máximo.

El festival más veterano de la escena valenciana y uno de los pioneros en la nacional, junto al Sónar, Festimad o Dr Music, incorpora otros 27 artistas a los primeros cabezas de cartel de la edición, The Killers, y a los también anunciados Liam Gallagher, Travis Scott y Pet Shop Boys. Un listado que plasma una vasta orquilla de géneros musicales que lideran The Horrors, banda referente del postpunk; el influyente rapero británico Giggs; las leyendas del drum’n’bass, Chase & Status (live); King Khan&The Shrines, que llega predicando su góspel hipersexual; los madrileños Toundra con Vortex, un nuevo comienzo para una banda de rock’n’roll instrumental “salvaje, demoledora y emocionante”, señalan desde la organización del FIB; el rap de Oddisee & Good Compny o el electropop de los londinenses Monarchy. La escena nacional suma a Carolina Durante y Perro, el folk rock de la castellonense Nadia Sheick, o el pop estratosférico de La Plata, Holy Bouncer y The Snuts, junto a Cuchillo de Fuego y Favx.

La superestrella del hip hop americano Travis Scott encabezará la jornada inaugural, el jueves 19 de julio, con directo incendiario incluido. Compartiendo cartel y jornada desfilarán Two Door Cinema Club; el hip hop de J Hus y Princess Nokia; la rítmica Everything Everything y Tune Yards; la potencia de Nothing But Thieves, el pop de Jessie Ware y la variedad electrónica de Cashmere Cat y Sofi Tukker. También los sonidos de nuevas bandas comoPale Waves, The Magic Gang y Terry vs Tori.

El viernes 20 de julio reinarán The Killers, una de las bandas más grandes del mundo, que aterrizará en Benicàssim por tercera vez y con un directo repleto de hits como Mr. Brightside, The Man o Somebody Told Me. La jornada dará para más: máquinas de éxitos como The Vaccines y Catfish and The Bottlemen; el impactante DJ set de Eric Prydz, el blues urbano de Rag’N’Bone Man; el abrasivo punk de Sleaford Mods o el indie atemporal de The Charlatans. Desert, Anna Calvi, Juanita Stein y Joana Serrat&The Great Canonyers completan la sesión del viernes 20.

Para el sábado, otro nombre propio: Pet Shop Boys, con un directo inolvidable en el que no faltarán su West End Girls, Go West o It’s A Sin. Arropando al dúo más exitoso del pop británico estarán Chase&Status Live, directos al escenario Las Palmas con su explosivo drum’n’bass. También el mágico pop escocés de Belle&Sebastian, The Kooks, Toundra, The Horrors y Rusos Blancos. El rap aterrizará con dos maestros, Giggs y Oddisee&Good Compny y el electropop estará representado por Metronomy, Monarchy y el rhythm and blues mezclado con indietrónica de Oscar&The Wolf.

Liam Gallagher redondeará un año de éxitos con un concierto como cabeza de cartel en el que sonarán sus éxitos y una buena ración de clásicos de Oasis. La guinda para el FIB 2018 y para un domingo -22 de julio- en el que sonará el pegadizo electropop de Bastille y Dorian, el luminoso ímpetu de Madness y el rock del siglo XXI de Wolf Alice y Shame; y que exhibirá la extravagancia de King Khan&The Shrines o la locura garajera de The Parrots y Los Nastys. Alma, Zoe y Nathy Peluso, junto a la sutileza de Marem Ladson, completan la sesión de despedida del FIB 2018. El festival ha puesto también a la venta las entradas de día, a precio especial hasta el próximo 31 de mayo.