Los comunes se suman a los independentistas en la defensa de los CDR

El Parlament de Catalunya ha aprobado esta tarde con el voto del bloque independentista y de los comunes una propuesta de resolución en la que se opone a las "operaciones del Estado" en contra de los comités de defensa de la república además de pedir a la Fiscalía que retire las acusaciones contra varios de sus activistas al considerar que solo ejercen su derecho a una protesta pacífica. La propuesta, presentada conjuntamente por Junts per Catalunya, Esquerra y la CUP, ha sumado 78 votos a favor frente a 57 en contra (los del bloque constitucionalista).

La resolución legitima en su articulado la movilización y la desobediencia civil, pacífica, resistente y no violenta como propia de una "democracia madura" y denuncia la criminalización de la "violencia institucional" y se posiciona en favor de la libertad "de expresión, de la libertad ideológica y de la manifestación popular en favor del derecho al derecho autodeterminación". Los tres portavoces de los grupos independentistas han defendido el carácter pacífico de las movilizaciones de los CDRs y han rechazado el relato que, en su opinión, está impulsando "el bloque del 155" para justificar la represión policial y judicial. "Seamos sinceros y francos", ha dicho el diputado Rubén Wagensberg, de Esquerra. "Todo el mundo tiene un familiar que está en un CDR. Decid una sola persona en el mundo, una sola, que defienda vuestra tesis de que el soberanismo catalán es violento", ha espetado dirigiéndose a la bancada de Ciudadanos. "En cambio, quien denuncia la división crea Tabarnia".

La CUP ha puesto el acento en sostener que el Estado ha insistido en criminalizar a los comités mientras Junts per Catalunya en que la ciudadanía no piensa ceder en su movilización pacifica después de los "golpes de porra" del 1 de octubre. Joan Josep Nuet, diputado de los comunes, ha profundizado en el debate señalando que no se trata de si se está a favor o no de los CDR sino de si está de acuerdo o no en que tienen derecho a manifestarse. "¿Estamos de acuerdo con las protestas de la PAH? Pues se puede o no. ¿Se está con las movilizaciones sindicales o la marea pensionista? No va de eso: va de si tienen derecho a luchar y a existir", ha subrayado recordando que además de los CDR se han criminalizado a pintores, cantantes o escritores.

Ciudadanos y el PSC han coincidido en lamentar que la exposición de la propuesta de resolución sea solo una copia del comunicado que los CDR colgaron en las redes sociales tras la detención de varios de sus miembros. "Es un ejercicio de propaganda y poco más", ha deplorado el socialista Ferran Pedret que ha reprochado a los independentistas que hablen del "pueblo de Catalunya" excluyendo a quienes no piensen como ellos.

En la misma línea, Sonia Sierra, de Ciudadanos, ha recordado que el bloque independentista y los comunes rechazó hace dos semanas votar una resolución parecida en contra de las acciones de violencia que ha sufrido su partido. "Las calles no son suyas. Son de todos. Respeten el espacio público. No limpiaremos la imagen de quienes manchan locales, nos amenazan y porque dicen que el miedo cambie de bando", ha señalado. "Hay gente que por los CDRs no han podido ir de vacaciones o llevar a los niños al colegio", ha afirmado en alusión a cuando los activistas cortaron carreteras.

Xavier García Albiol, líder popular, ha convenido que los CDRs no son terrorismo —así lo consideró la Fiscalía en la imputación de una de las jóvenes detenidas— pero sí ejercen a su juicio la violencia y la coacción. "Parece que sea un movimiento pacífico surgido de un cuento de hadas. Y los CDR", ha esgrimido, "son la cara más intransigente y degradada del independentismo: como mínimo coaccionaran a la mitad de la ciudadanía que no piensan como ellos". Y ha acabado: "Y qué república? ¿La que proclamó Puigdemont y duró 29 segundos?".