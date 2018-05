Ciudadanos presenta un recurso contra los votos delegados de Puigdemont y Comín

Ciudadanos ha presentado, finalmente, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la delegación de voto de los diputados Carles Puigdemont y Antoni Comín, ambos a la espera de que se decida si son extraditados por las justicias alemana y belga, respectivamente. La formación naranja argumenta que esa prerrogativa va en contra del derecho constitucional de los españoles a acceder en condición de igualdad a las funciones y cargos públicos. El texto no solicita ninguna medida cautelar específica, sino que deja en manos de los magistrados determinar las que “estime pertinentes”. Una suspensión cautelar implicaría suspender una investidura inminente en Cataluña.

Hace un mes, la Mesa del Parlament acordó aceptar el voto delgado del expresidente catalán después de que fuera detenido en Alemania y privado de la libertad en ejecución de la euroorden. Puigdemont consideró entonces que su situación era homologable a la de otros diputados en prisión preventiva en territorio español y a los que el Tribunal Supremo había abierto la puerta a poder delegar el voto si se hacía una lectura laxa del reglamento del Parlament cuando se refiere a una “incapacidad continuada”. Comín, aunque nunca estuvo en prisión en Bélgica, también se acogió a esta prerrogativa y pidió la delegación el pasado 24 de abril.

Ciudadanos pidió la reconsideración de ambos acuerdos de la Mesa, sin éxito. Ahora los lleva al Tribunal Constitucional. La formación argumenta que se viola la Constitución si los representantes elegidos no pueden ejercer su cargo de manera total o parcial y la igualdad entre diputados. “La participación efectiva de los ciudadanos requiere de un ‘medio’ efectivo de participación. Y no habrá medio efectivo si los representantes no pueden ejercer las facultades propias de la función o cargo”, dice el recurso.

El texto también recuerda que la aceptación de las delegaciones de voto va en contra de los supuestos que establece el reglamento y se desoyen las medidas cautelares dictadas en enero por el Tribunal Constitucional contra la investidura telemática de Puigdemont. “La falta de atención de la orden de búsqueda y captura no coloca a los huidos en una situación de incapacidad (…) simplemente es una situación en la que, por simple voluntad del huido, no puede ejercer materialmente sus derechos”, agrega el recurso.

Los intentos para frenar el voto delegado han enfrentado a Ciudadanos y al Gobierno del PP. La jefa de la oposición Inés Arrimadas ha cargado fuertemente contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy, al que acusa de pasividad frente a una “ilegalidad”. El recurso del Gobierno implicaría una paralización inmediata de la delegación de los votos, lo cual dejaría a los independentistas solo con 64 votos. Las cuatro abstenciones de la CUP no permitirían investir a un presidente o presidenta en segunda vuelta.

Arrimadas y el vicepresidente segundo del Parlament, José María Espejo Saavedra, habían asegurado que incluirían medidas cautelares en el recurso de amparo, pero no enumeran ninguna y solo instan a los magistrados a tomar las adecuadas. El trámite de este recurso es muy dilatado, con lo cual es muy posible que no logre frenar, de entrada, una investidura en los próximos días.