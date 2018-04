La Xunta carga contra la votación de los trabajadores que mantiene en pie la huelga de la Justicia

El Gobierno del PP, CC OO, USO y UGT se han unido en sus críticas a la votación de trabajadores que el viernes decidió por un 52,8% continuar la huelga en los juzgados y rechazar el preacuerdo que ellos alcanzaron junto a CSIF al margen de las otras cuatro centrales que impulsaron la protesta. CSIF coincide con los otros firmantes del frustrado pacto en que en las asambleas se produjeron “coacciones, amenazas e insultos", pero, al contrario que ellos, sí acepta el resultado final. Los funcionarios, dice esta organización, “han dejado claro que la propuesta de acuerdo que la Xunta trasladó al comité de huelga en la última reunión es insuficiente", informa Europa Press.

No piensa lo mismo el vicepresidente del Gobierno gallego, el popular Alfonso Rueda, quien este domingo en una entrevista en Radio Nacional ha llegado a afirmar que la consulta no se celebró en "condiciones democráticas". "Todos pudimos ver esas escenas de presiones, gritos, amenazas, la policía entrando en los colegios donde se estaba votando, paralizaciones...", ha apuntado. "Si esto sucediese en cualquier elección municipal o autonómica estaríamos echándonos las manos a la cabeza". Rueda se ha quejado de que la continuidad de la huelga ha sido decidida "por el 30%" de los trabajadores, un porcentaje que el conselleiro ha calculado teniendo en cuenta a los funcionarios que no fueron a votar. Y, según informa Europa Press, el dirigente del PP ha insinuado incluso que la votación debería repetirse.

Después de 80 días, la huelga en los juzgados gallegos que convocó un amplio frente de siete centrales ha derivado en una profunda fractura sindical. Las declaraciones del vicepresidente y conselleiro de Xustiza se producen después de un comunicado conjunto de USO, CC OO y UGT en el que han acusado a las restantes organizaciones del comité de huelga que rechazan el acuerdo -Alternativas na Xustiza-CUT, CIG y STAJ- de "impedir la realización en libertad" de la votación durante las tensas asambleas del viernes.

En la consulta celebrada en toda Galicia se produjeron abucheos a los representantes sindicales que pactaron con la Xunta, a los que trabajadores indignados llamaron "vendidos" y "traidores", así como discusiones entre funcionarios por el sentido del voto. Finalmente el resultado fue ajustado: votaron 1.137 funcionarios de un total de 2.750 y de ellos 841 optaron por rechazar el preacuerdo frente a los 743 que preferían haberlo aceptado.

Los sindicatos que defienden el no a la oferta presentada por el Gobierno gallego han negado "impedimentos" para que los funcionarios pudiesen votar. "Lo que hubo fue un rechazo espontáneo de los trabajadores, no fue más allá de los gritos de desaprobación por cómo hicieron las cosas", han explicado en declaraciones recogidas por Europa Press. Sostienen que la baja participación se debe a la "propia organización de las votaciones", ya que las asambleas se celebraron en las ciudades, lo que propició una fuerte abstención en el resto de localidades con juzgado.