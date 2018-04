La Generalitat incorporará docentes a la ESO sin el máster obligatorio

El máster habilitante para ejercer como docente en secundaria no será necesario el próximo curso en Cataluña. Ante la falta de profesores en la bolsa de interinos para cubrir las plazas abiertas para dar clase en la ESO, la Generalitat ha tomado una medida "excepcional": permitir que accedan a las plazas de secundaria profesores que todavía no tienen el máster, obligatorio desde 2009 para ejercer. El Departamento de Enseñanza publicó el pasado viernes en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) la convocatoria de plazas, que estará abierta hasta el 14 de mayo.

"La necesidad de atender al alumnado y la situación extraordinaria de falta de personal interino disponible en bolsa en algunas especialidades docentes de las enseñanzas secundarias, hacen imprescindible la adopción de una medida excepcional que flexibilice el cumplimiento del requisito de estar en posesión del título de máster de formación del profesorado y el de la certificación que acredita la formación pedagógica y didáctica equivalente, con la ampliación del plazo para la obtención y la acreditación", justificó Enseñanza en el documento de convocatoria. Las disciplinas más demandadas son algunas lenguas, como castellano, catalán o francés, Matemáticas, Informática y alguna especialidad de Formación Profesional.

Para salvar la parte jurídica, la Generalitat obligará a estos docentes sin posesión del máster habilitante a firmar un documento conforme se comprometen a obtener estas titulaciones antes del curso 2021-2022.

La medida, no obstante, ha levantado ampollas entre la comunidad educativa. Los sindicatos denuncian una falta de planificación por parte de la Administración. "Nos lo temíamos y ellos ya sabían que faltaría gente por la curva demográfica y mala planificación", ha apuntado Carles Abelló, de CC OO. El sindicalista ha añadido también que ha habido "una mala gestión de la bolsa de interinos", cuyo acceso es "muy limitado".

"Es un parche que permitirá cubrir unos puestos de trabajo que no se están cubriendo porque no hay profesorado para determinadas especialidades. Es una falta de planificación. Era previsible y de hecho, se había echado a gente de la bolsa, por no tener el máster. Por lo menos esperamos que esos másteres sean más barato y que a este profesorado les cuenten las prácticas", ha agregado Ramon Font, del sindicato USTEC. El máster para el profesorado, que sustituyó a un curso de tres meses que se hacía antes de la aplicación del Plan Bolonya, es uno de los 14 posgrados habilitantes que hay en España para poder ejercer una profesión.