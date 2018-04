Girona vive su Sant Jordi más reivindicativo

Desde primera hora de la mañana centenares de gerundenses han salido a la calle a buscar el libro y la rosa de Sant Jordi, este año con la amarilla de protagonista. Una Diada reivindicativa que ha estado marcada por la aplicación del artículo 155 que ha impedido que se celebrase el tradicional desayuno literario convocado por el Delegado del Govern de la Generalitat. El Ayuntamiento de Girona ha asumido la convocatoria del acto en el centro cultural La Mercè. Previamente, editores, escritores y libreros se han concentrado en su lugar tradicional de encuentro para protestar por la situación política actual con la lectura de un manifiesto.

Encabezado por el editor gerundense Quim Curbet, el gremio del libro se ha concentrado a las 9.15 en la entrada del edificio de los servicios territoriales de Cultura,y, junto con la periodista Marta Costa-Pau y el ex director de los servicios territoriales de Cultura, Francesc Ten, han leído el manifiesto en el que han afirmado que el sector no permitirá "que el gris del 155 vuelva amorfa e insípida la Diada de Sant Jordi ". Más tarde, ya en el desayuno, la alcaldesa Marta Madrenas, ha asegurado que España "no entiende nada" y ha vetado que se pueda organizar un acto cultural. "Esto no tiene nada de político ni de revolucionario, se trata de cultura, un valor imprescindible para buscar fórmulas de entendimiento", ha afirmado.

Los gerundenses han aprovechado un día caluroso para invadir las 155 paradas de libros y rosas instaladas en la Rambla y la Plaça de Catalunya. En muchos de los puestos, había elementos amarillos, reclamand la “libertad para los presos políticos”. La presidenta del gremio de libreros, Maria Carme Ferrer, se ha mostrado confiada que al ser día laborable y, con buen tiempo, las ventas igualen los números del año pasado, con tirada por los autores locales. También se venderán algunos de los títulos sobre el Procés, pero asegura, que “quien compra uno de estos libros, lo que también hace es comprar otra buena novela y esto también nos está yendo bien porqué gente que compararía un libro compra dos”.

La rosa roja ha sido, una vez más, la más vendida, aunque la protagonista ha sido la amarilla. Muchas personas han optado por comprar una de cada y esto ha hecho que algunas floristerías pensaran que antes de acabar la jornada sus existencias se habrían agotado.