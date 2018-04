La Audiencia de Girona mantiene en prisión al presunto asesino de Susqueda

La Audiencia de Girona ha desestimado el recurso de la defensa de Jordi Magentí Gamell, el presunto asesino de dos jóvenes en el pantano de Susqueda el agosto pasado, contra el auto de prisión del 1 de marzo y por lo tanto permanecerá en prisión provisional. El tribunal apunta a que del examen de las diligencias practicadas hasta el momento, y sin perjuicio del resultado de las pendientes, “se estima que existe base indiciaria sólida y suficiente” para mantenerlo en la cárcel. Además, sostiene que hay riesgo de huida y de que “intente influir a testigos”.

La sala no alberga “duda alguna” en cuanto a la presencia de Magentí en el embalse el día del crimen (24 de agosto), no solo por los elementos objetivos, como que las cámaras captan su vehículo o los senderistas lo fotografían en el camino sobre la Rierica, sino porque “lo reconoce el propio investigado al otorgársele la última palabra en la comparecencia de prisión”; él mismo se sitúa en la casa a en ruinas de la Rierica, lugar determinado como el escenario de los crímenes, por lo que según la magistrada, la afirmación del fiscal “que tuvo que haber presenciado el hecho o haberlo cometido”, no es “frívola o gratuita”, sino “basada en los motivos que la ley contempla para mantener la prisión provisional”.

La resolución también se refiere a la conversación de Magentí con su compañero de celda, en la que presuntamente acusó a su hijo del doble crimen. Esta “aporta detalles y circunstancias que no habían trascendido y que solo podía conocer él”. Y en cuanto a la privación de libertad, el tribunal cree que hay riesgo de fuga, puesto que su mujer está en Colombia, tenía pensado establecerse allí y compró bienes. El auto, que destaca el poco arraigo de Magentí, apunta también a que aunque resulta raro que seis meses después pudiera destruir las pertenencias de la pareja todavía no localizadas o deshacerse del arma homicida, “no pude descartase que pretendiera influir en distintos testigos que deben declarar como se detecta en diferentes escuchas, principalmente con su mujer”.

El tribunal repasa las pruebas que sostienen la investigación de Mossos. Sobre el lugar del crimen, destaca que el cadáver de Marc Hernández apareció a pocos metros de la Rierica, y el de Paula Mas más alejado pero en el lugar. Que la piedra de la mochila del chico para lastrar su cuerpo, “presenta coincidencia de características con el resto que conformaban la estructura de la masía derruida” que hay en el lugar, distintas del resto de piedras naturales del terreno. Sumado a que tantos los restos vegetales como la arena de la ropa de Marc están en la zona de la Rierica y no están, según informes de biólogos, donde se localizó el vehículo “la raconada de la Muntada”. De la prueba de sonometría, a pesar de que “incompleta al no haberse practicado las detonaciones en todos los puntos de interés de la investigación”, no puede obviarse, que según los testigos los tiros convergen en la zona de la Rierica

En cuanto a la delimitación de la franja horaria, detalla el auto, disponen de distintos datos gracias las cámaras de vídeo vigilancia que captan los vehículos, pero consigue acotar la hora entre las 11.20 y las 11.26 horas por la “casualidad” que unos senderistas documentaron la ruta con fotos con una cámara con GPS que marca lugar y geoposición.