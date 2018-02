El detenido de Susqueda: “Me quieren cargar un muerto que no he hecho”

Jordi Magentí esta mañana rodeado de Mossos. Foto: TONI FERRAGUT

"Yo no he hecho nada, me quieren cargar un muerto que yo no he hecho". Estas son las únicas palabras audibles que el principal detenido por el doble crimen del pantano de Susqueda (Girona), Jordi Magentí, ha pronunciado esta mañana mientras era conducido por los Mossos d’Esquadra a un nuevo registro de la casa de Anglès donde vivía los últimos meses, cerca del pantano. Magentí es el principal sospechoso de la muerte de Paula Mas, de 21 años, y Marc Hernández, de 23, el pasado mes de agosto en el embalse de Susqueda. Los Mossos encontraron ayer dos armas en el domicilio donde vivía la madre del acusado, una de ellas simuladas, según fuentes del caso. La policía catalana está analizando si la segunda es real y sigue buscando el arma del crimen, según esas mismas fuentes.

Sobre las diez menos cuarto, cuando el presunto autor del crimen entraba en este domicilio, situado en pleno centro urbano de la población de Anglès, a escasos 15 kilómetros del lugar del crimen, ya hacía unos 20 minutos que los mossos habían vuelto a llevar a su hijo a la casa de la familia, en el número 16 de la calle Font del Canyo. Ayer, la comitiva judicial estuvo unas siete horas en esta casa junto al presunto autor del doble crimen, intentando encontrar alguna nueva prueba que ratifique el convencimiento que tienen los investigadores de su autoría del doble crimen. En varias ocasiones durante el registro, espontáneamente repitió que era inocente.

Poco después de las diez y media los agentes han sacado del calabozo al hijo de Magentí, también detenido un presunto delito contra la salud pública y por su posible vinculación en esta investigación. El hijo también ha asistido a un registro. Después ha sido trasladado de nuevo a la comisaría de Santa Coloma de Farners (Girona).

Los investigadores prevén que el registro en la casa del tío de Magentí sea largo y además apuntan la posibilidad de que al terminar se vuelva con el sospechoso de nuevo a la casa familiar, en la calle Font del Canyo. Por otra parte, los Mossos se han llevado a la comisaría de Santa Coloma de Farners para analizarlo el Land Rover Defender, vehículo con el que supuestamente el presunto autor del crimen subía habitualmente al pantano de Susqueda y que los investigadores sitúan allí el día del crimen y días posteriores.