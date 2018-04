La agonía del presunto asesino de Susqueda

El 2 de febrero, Jordi Magentí volvió al pantano de Susqueda. Le acompañaba la unidad de Mossos que llevaba casi medio año investigando la desaparición de Marc y Paula. El ahora encarcelado por el crimen paseó a los Mossos por la zona del embalse donde apareció el coche de los jóvenes. Se puso de barro hasta las rodillas, según luego le contó a su hermano. Y a su madre, y a su hija, y a la novia de su hijo. Durante los últimos días, los Mossos se convirtieron en su obsesión. Así lo recogen los micros que la policía colocó en su casa y en su coche.

Entonces ya había declarado en dos ocasiones ante los Mossos: el 4 de diciembre, de manera informal, y el 5. En ambos relatos se contradijo: en uno oyó tiros, en otro no; en uno dijo no recordar fechas, y en el otro dijo que estuvo en el pantano el 28 y 29 de agosto. Lo único que sostuvo de forma sólida es que el 24 de agosto, cuando desaparecieron Marc y Paula, no fue al pantano. Para entonces, los Mossos ya tenían las imágenes del vehículo de Magentí, un Land Rover Defender blanco, ese día en la zona.

“Los Mossos son unos cabrones y no tienen derecho a lo que hacen”, se quejó

Así que empezaron a presionar a Magentí. Con las fechas y con las versiones. El 4, 6 y 7 de febrero los micros graban a un hombre al límite. “Yo no estoy bien, estos alborotos no me van bien”, le dice a su madre. Los Mossos han llamado a la mujer de Magentí, en Colombia, y le han preguntado por “muchas cosas”: lo que había visto en el pantano, si iban siempre los dos o si iba él solo o por qué se fue de manera precipitada a Colombia, su país de origen.

“Los Mossos son unos cabrones y no tienen derecho a lo que hacen”, se queja, por Skype, a su pareja. “Estoy harto, no se puede colaborar, estos se hacen una película de lo que no existe, hubiese preferido no haber dicho nada”, sigue. Y reprocha que le “den por culo con las fechas y que él no se puede acordar”. “Los Mossos quieren sacar petróleo de donde no hay nada”, concluye. Y asegura que si siguen presionándole, les dirá que “basta”, “que se busquen a otra fuente que sepa más”. Y si se pasan con ella, “irá allí y se cagará en la madre que los parió”.

Y todo, dice, por haberla llevado “en el peor momento” al lugar donde luego apareció el coche. Magentí fue por primera vez a esa zona del pantano con su mujer, con la excusa de enseñárselo. Los Mossos sospechan que la usó como coartada para comprobar (la dejó dos horas sola) si el coche y los cuerpos se habían hundido debidamente.

La tensión llega a su punto álgido el 8 de febrero, cuando le llama su hijo.

—Yo creo que tienes razón tú. Que sospechan algo de nosotros, porque ahora he encontrado un artículo que han colgado y salía que la policía quiere ir con un georadar para encontrar el arma...

“¿Y si tienen el teléfono pinchado?”, le sugirió a su madre

—Pueden hacer lo que quieran. Yo no sé nada. A mí qué me explicas...

— Sí, pero en el diario, al final de todo pone: la policía mantiene su mirada sobre los belgas y sobre un coche blanco visto en el lugar del crimen.

El hijo de Magentí, con el que compartía negocios de marihuana en el pantano, sigue insistiendo. “No me llames mucho”, le advierte su padre. Pero él sigue, sin darse por aludido, hasta que Magentí pone fin a la conversación:

— Escúchame, lo que deberías hacer es no llamarme para estas cosas. ¿Lo entiendes?

Al colgar, el hombre se desahoga con su madre: “¿Y si tienen el teléfono pinchado? Que no me meta en marrones, que no tiene nada en la cabeza”. La madre le quita hierro, diciéndole que ya se lo ha dicho. A lo que Magentí responde: “Sí, pero ya ha llamado”.

Al ingresar en prisión, Magentí culpó a su hijo del doble crimen con su compañero de celda, algo a lo que los Mossos no dan credibilidad. La investigación les ha llevado hasta él, aunque no tienen pruebas directas, como ADN de las víctimas o el arma o un móvil. Eso hizo dudar a las familias de los jóvenes asesinados, hasta el punto que los investigadores y el fiscal se reunieron con ellos para explicarles la investigación. Aunque con prudencia, la acusación, que representa el abogado Carles Monguilod, ha decidido apoyar la postura del Ministerio Fiscal, que cree que Magentí es el asesino de Marc y Paula.