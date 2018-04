Inhabilitado un médico por usar pseudoterapias con pacientes con cáncer

El Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB) ha inhabilitado por cinco años a un médico que practicaba pseudoterapias con pacientes con cáncer. Se trata de Vicente Herrera, un facultativo conocido por aplicar a sus pacientes el llamado método Hamer, una pseudoterapia sin ningún tipo de evidencia científica que se basa en que las enfermedades están originadas por situaciones traumáticas vividas por el paciente. Este médico ya fue inhabilitado en 1995 por aplicar y divulgar este mismo método, que propone abandonar las terapias convencionales y curar el cáncer resolviendo esos supuestos conflictos emocionales que originan la enfermedad.

El COMB abrió un expediente sancionador al facultativo el pasado verano después de que la Junta colegial recibiese un escrito de Herrera defendiendo la eficacia del método Hamer, también conocido como Nueva Medicina Germánica. Además, el médico había aparecido meses antes en un reportaje de televisión explicando y defendiendo la éxito de sus terapias. "Prescinde de tratamientos convencionales para afrontar la enfermedad y en el reportaje banaliza la utilidad de la quimioterapia. Dentro del expediente también tenemos en cuenta su actividad divulgativa sobre teorías que no tienen base científica pero que pueden generar dudas a la población", explica el doctor Gustavo Tolchinsky, secretario del COMB.

El COMB es tajante con el uso de terapias sin evidencia científica por parte de sus colegiados: "el médico no podrá utilizar procedimientos ni prescribir medicinas con las que no esté debidamente familiarizado y que no estén basadas en la evidencia científica y en la eficacia clínica, aunque el paciente consienta o lo solicite", recoge el órgano colegial en un documento de posicionamiento sobre el abordaje del cáncer y el uso de estas pseudoterapias. En este sentido, el Colegio ha pedido al médico que "no vuelva a practicar ni difundir en el futuro procedimientos no validados y sin evidencia científica".

Tras el inicio del expediente sancionador, Herrera denunció en octubre en sus redes sociales que en el expediente "se exponen varias irregularidades y sesgos siempre en favor de una practica inquisitorial y represiva por parte del colegio profesional". "Continúa argumentando que la Nueva Medicina Germánica no esta validada, pero no expone los motivos y las razones de esta afirmación", sostiene el médico sancionado. Esta pseudoterapia no está validada porque no hay ninguna evidencia o aval científico que certifique que es efectiva.

El COMB sostiene que, al igual que otras pseudoterapias, el método Hamer —lleva en nombre del artífice de este movimiento, el médico alemán Ryke Geerd Hamer, que también fue juzgado en Alemania por medicina ilegal— "es una pérdida de oportunidad que pone en riesgo a la población". El órgano colegial, que mantiene abiertos unos 16 expedientes por el uso de pseudoterapias y ya ha inhabilitado a otro facultativo, ha recordado que esta práctica "contraviene las normas deontológicas y de buena praxis".