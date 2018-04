El director del máster de Cifuentes admite que el acta fue una “reconstrucción”

El director del máster de Cristina Cifuentes, Enrique Álvarez, ha asegurado en Onda Cero que el acta del trabajo de la presidenta de la Comunidad de Madrid era una "reconstrucción" "en términos jurídicos". "El rector me pidió el trabajo y yo le dije que no lo tenía, la normativa exige que se destruyan a los 2 años (...) 'Hace falta un documento, hay que reconstruirlo', me dijo el rector. Intenté reconstruir una hipotética acta, que le enviamos por la tarde por Gmail", ha detallado.

El relato completo de Álvarez dice así: "A mí el rector me compele a ir a la conferencia de prensa a las 12.00 de la mañana, que me ponga guapo, yo no sabía qué hacer, pero tengo un carácter institucional, me cambio, me ducho, me visto y me voy para Móstoles (...). El rector me pregunta si hay trabajo, yo no lo tengo y creo que la normativa exige que se destruya a los dos años todo. 'Pues hay que reconstruir un documento', [me dice] literalmente. Yo reconozco mi culpa, porque le hice caso, yo no tengo mi firma por ningún sitio, pero le hago caso por mi carácter institucional. Se lo mando al director, que me pidió que se lo mandara por Gmail, y resulta raro que una alumna conozca un acta sin solicitarlo ella en tiempo y forma".

A la pregunta de quién creó el acta de reconstrucción, responde: "Me puse en contacto con las personas que habían formado parte del tribunal (...) La reconstrucción fue hecha por otra de mis discípulas la que figura como secretaria del acta, que fue la que pidió la autorización a las otras dos (...) Ella tiene pruebas testificales de la autorización de las otras dos personas".

Álvarez dice que sus discípulas "tienen criterio suficiente como personas adultas para sostener las opiniones que crean suficientes", responde cuando se le indica que una de las firmantes, la presidenta, ha dicho que no existió tal tribunal. "Yo estaba en un curso de verano en Aranjuez. Yo me tengo que fiar de mis discípulas y existió. Yo sostengo que el tribunal existió, yo no sé si ella asistió porque yo no estaba, pero si lo declara, supongo que tendrá pruebas para ello".

"El día 2 de julio estaba fijado como mucha antelación de la celebración y creo que la presidenta ha dicho que lo tenía en su agenda acreditado", ha dicho. "Yo [el trabajo] lo corregí en varias ocasiones (...). Calculo que tendría unas 50 o 60 páginas (...) La opción definitiva no la vi, porque lo fui corrigiendo (...) Yo a la alumna [Cifuentes] solo la he visto una vez en mi vida y hay registro de ello en la Delegación de Gobierno". "Las otras correcciones las he hecho en los textos que me iba mandando pero nunca con su presencia física", ha añadido.