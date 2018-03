El Ayuntamiento abrió El Retiro al considerar que las rachas máximas llegarían por la tarde

El Ayuntamiento decidió el pasado sábado cerrar el parque de El Retiro a la una de la tarde, una hora antes del momento en el que preveían las "rachas máximas". La delegada de Medio Ambiente, Inés Sabanés, ha explicado este lunes que "se calcularon" los vientos dos veces a lo largo de aquella mañana según las previsiones de la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología): una a las 8 y otra a las 13.00. Y que por "los antecedentes" (en la madrugada habían caído dos árboles en el parque) y el empeoramiento de las condiciones meteorológicas, el Consistorio decidió cerrar el espacio verde. A las 13.30, cerca de una salida del parque, un árbol cayó y aplastó a un niño de cuatro años, que falleció. El padre resultó herido.

El gobierno de Manuela Carmena mantiene que la apertura del parque del Retiro en la mañana del sábado se hizo respetando el protocolo municipal, activo desde 2016, que aconseja cerrar el parque cuando las rachas de viento superen los 80 kilómetros por hora. Esa mañana se daba una alerta amarilla a las 8 de la mañana y la previsión era que habría alcanzado el nivel naranja (entre 50 y 70 kilómetros) a las dos. Sin embargo, según se desprende del relato municipal, las condiciones meteorológicas empeoraron antes de lo esperado. "Viendo la posible evolución, determinamos que la medida más prudente era proceder al cierre", ha afirmado la edil de Medio Ambiente.

"La máxima velocidad se preveía a partir de las dos. Éramos conscientes, pero nuestra idea era que estuviese cerrado cuando empezaran las rachas máximas, que no superaban lo que consideramos alerta roja", ha explicado Sabanés. Y ha añadido: "El parque venía de una situación de dos días de cierre de reparación con servicios ordinarios y extraordinarios para prepararlos para el fin de semana, que es cuando se produce el mayor impacto al uso".

A las 13.00 horas el Ayuntamiento dio la orden de desalojar el parque. Los servicios municipales comenzaron a "peinar" la zona verde y explicar a los usuarios que debían abandonar El Retiro. El desalojo del parque tarda de media entre una hora y una hora y media, ha señalado la edil. Pero a las 13.30 horas, un pino piñonero cayó por las rachas de vientos sobre un niño que jugaba en el parque con su patinete.

Se trata de un árbol que según el Consistorio estaba "completamente controlado". Para el Ayuntamiento, en la caída del árbol también ha influido los últimos cinco años de sequías. Las capas del suelo con más débiles, y las intensas lluvias de la semana pasada produjeron el colapso de muchos árboles, sostiene el gobierno local. "No se puede saber ni prever este tipo de caída, porque el árbol no da ninguna señal", han insistido los representantes municipales. "El riesgo cero no existe", ha remarcado la edil.

El miércoles el Ayuntamiento cerró, no obstante, el parque cuando había rachas de 50 kilómetros por horas, es decir, de igual intensidad o menor que las del sábado. Sabanés ha subrayado que ese cierre era para revisar los árboles de la zona, y no para prevenir sobre posible accidentes, como sí fue el sábado. En la nota de prensa enviada ese día por el Ayuntamiento se señalaba que el cierre del Retiro se debía "al riesgo de caída de árboles".

La directora general de Gestión de Aguas y Zonas Verdes ha afirmado que el "arbolado del Retiro se ha revisado muchas veces" en estos años. Un "seguimiento que no se podía haber hecho más", ha añadido, y ha detallado que el pino fue analizado la última ves el día 23 de marzo, cuando el parque se mantuvo cerrado durante dos días.

Los datos oficiales revelan que desde el viernes por la noche las fuertes rachas de viento causaron la caída o el tronchado de 290 árboles y 67 ramas, muchos de ellos a lo largo del propio sábado. Solo en El Retiro, han caído en estos días 13 árboles. El Retiro permanece ahora cerrado para revisar la situación del arbolado y retirar los árboles y ramas caídas.