Ximo Puig sobre Echávarri: “Queda poco tiempo y hay que asumir responsabilidades políticas”

El presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha mostrado este jueves la puerta de salida al alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri. “Queda poco tiempo y hay que asumir responsabilidades políticas”, ha dicho a preguntas de los periodistas, tras presentar una campaña institucional para el ahorro de agua.

Puig ha anunciado que reunirá mañana al secretariado de los socialistas valencianos, un órgano reducido de su ejecutiva nacional, para decidir el futuro del primer edil, que está procesado por supuestos delitos de prevaricación administrativa en dos causas judiciales. Fuentes del PSPV citadas hoy por la Cadena Ser aseguran que la cúpula del partido le ha exigido ya su dimisión inmediata, pero Puig ha rehusado confirmarlo. “Hay que buscar una solución en el menor tiempo posible, pensando en el interés general de los ciudadanos para que haya estabilidad en el gobierno de la ciudad de Alicante”, se ha limitado a señalar.

El líder de los socialistas valencianos admite la situación de “inestabilidad” y “crisis” generada por los problemas judiciales del primer edil alicantino, que ha “tapado”algunos de los logros del gobierno del cambio por el que optaron los ciudadanos en las últimas elecciones municipales. Puig ha negado haber recibido indicaciones de la ejecutiva federal de su partido para zanjar esta crisis y ha asegurado que espera encontrar en Echávarri una buena predisposición para solucionarla.

El alcalde sumó ayer, miércoles su segundo procesamiento por un supuesto delito de prevaricación administrativa. La magistrada Patricia Romero considera que hay suficientes indicios para juzgarlo por despedir a una funcionaria interina del ayuntamiento, Catalina Rodríguez, para vengarse del portavoz del grupo municipal popular, Luis Barcala, del que es cuñada. La juez le acusa de hacer de su voluntad “fuente del derecho” para ejecutar una “represalia” contra Barcala después de que éste le denunciara por el supuesto fraccionamiento de 14 facturas de la Concejalía de Comercio, hechos por los que también será juzgado junto a dos de sus asesores.

Sin embargo, Echávarri se siente víctima de un “linchamiento que no es normal”, acusa a la Fiscalía de actuar siguiendo criterios políticos y pretende resistir en el cargo hasta que se le abra juicio oral. Solo entonces, como viene reiterando, dimitirá, y siempre y cuando su número dos, la vicealcaldesa y concejal de Urbanismo Eva Montesinos, cuente con los apoyos suficientes para sucederle.

El primer edil gobierna la corporación en solitario junto a otros cinco regidores socialistas desde el pasado mes de noviembre, cuando sus antiguos socios, Guanyar Alacant (confluencia de Izquierda Unida, Podemos e independientes) y Compromís, abandonaron el gobierno tripartito surgido tras las últimas elecciones municipales por su negativa a dimitir.

El PP anunció la pasada semana una moción de censura que pretende registrar en los próximos días ante un notario pese a que no cuenta con los votos suficientes para que pueda prosperar. La líder regional de los populares, Isabel Bonig, ha exigido hoy a Puig que no se marche de Alicante sin tener la dimisión de Echávarri “sobre la mesa o en el bolsillo”. “Estamos abriendo telediarios. Si no es capaz de gobernar su propio partido, tendremos que apelar al señor Pedro Sánchez (secretario general del PSOE) porque esta situación de caos y desgobierno no se puede prolongar ni un minuto más”, ha declarado, tras asistir a un acto organizado por los regantes. Al mismo tiempo, Bonig ha lanzado un mensaje de “tranquilidad” a los alicantinos porque el PP “está ahí y tiene una alternativa” de gobierno.

Puig ha contestado después a la presidenta regional del PP que debe hacer un “ejercicio de prudencia”, ya que el partido que dirige tiene en la ciudad de Alicante a dos exalcaldes, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, a la espera de juicio por un caso de corrupción. Esa situación “no es equiparable”, según el jefe del Consell, con la que atraviesa el alcalde socialista. “Es evidente que hay una crisis a la que siempre hemos dado la cara. Queda poco tiempo y hay que asumir responsabilidades políticas. En las próximas horas tomaremos una decisión”, ha precisado.